Ex-Glam-Rocker Joska Lehtinen singt in Braunschweig Oper

Was ein echter Finne ist, der geht zum Studieren nach Italien, in Sonne, Licht und Lebensart. Joska Lehtinen, der seit dieser Saison am Staatstheater Braunschweig engagiert ist und am Freitag in Tschaikowskys „Eugen Onegin“ debütiert, hat erst über Umwege zur Oper gefunden und in Palermo studiert....