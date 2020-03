Krysztof Pendereckis Musik faszinierte auch in Braunschweig

Krysztof Penderecki im Februar 2005 bei einem Gespräch mit Lesern unserer Zeitung in Braunschweig. Beim damaligen Classix-Festival dirigierte er selbst die Polnische Nationalphilharmonie Warschau in der Stadthalle. Ende der 90er Jahre hatte er auch ein Konzert des Staatsorchesters geleitet.

Braunschweig. Kaum ein zeitgenössischer Komponist wurde so populär wie der enorm kreative Pole. Am 29. März starb er im Alter von 86 Jahren.

Seine Musik hat suggestive, expressive, auch mystische Kraft. Und wie ihr Schöpfer war sie nicht weltabgewandt, sondern bezog sich immer wieder auf die conditio humana, das menschliche Dasein. Krzysztof Penderecki widmete seine Werke den Opfern von Auschwitz und der Terroranschläge vom 11. September 2001. Bekannt wurde er Anfang der 60er Jahre mit seinem intensiven Threnos (griechisch Klagegesang) für 52 Saiteninstrumente „Den Opfern von Hiroshima“. Äußerst produktiv, wurde er in den kommenden Jahrzehnten zum wichtigsten zeitgenössischen Komponisten Polens und zu einem der meistrezipierten zeitgenössischen Komponisten schlechthin. Gestern ist er im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit in Krakau gestorben.

Seine Hiroshima-Komposition fesselte am 14. Oktober vergangenen Jahres noch einmal hunderte Besucher im Braunschweiger Dom beim Gedenkkonzert an die verheerende Bombennacht in dieser Stadt 1944. „Hochflirrende Streicherklänge wie zerbrechendes Glas, Feuerknistern oder berstendes Metall zeigten die haptische Kraft auch komplexer Musik“, schrieb unser Rezensent. Der frühe Penderecki galt mit seinen durch spannungsvolle Klangflächen und -reibungen geprägte Musik als typischer Vertreter der Avantgarde. Bereits Mitte der 60er Jahre vollzog er aber eine Wendung hin zu einem konservativeren, auf Elemente der Spätromantik und des frühen 20. Jahrhunderts zurückgreifenden Kompositionsstil.

Lieder der Vergänglichkeit

Ganz deutlich klingt das an in seiner 8. Sinfonie „Lieder der Vergänglichkeit“ für Orchester und Gesangsolisten von 2004/2005. Darin vertonte Penderecki in Anlehnung an Richard Strauss’ „Vier letzte Lieder“ oder Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ romantische Gedichte, die um das Abschiednehmen und die Vergänglichkeit von Mensch und Natur kreisen. Wir hatten im vergangenen September Gelegenheit, eine Aufführung in Bukarest mitzuerleben, die der Komponist noch selbst dirigieren sollte. Dazu kam es nicht mehr; allerdings verfolgte der bereits durch Krankheit geschwächte Penderecki das Konzert im Saal und wurde anschließend auf die Bühne geführt, wo er sichtlich gerührt die Ovationen des Publikums entgegennahm. Seine „Lieder der Vergänglichkeit“ treiben die Klangexperimente der Spätromantiker etwa durch Glissandi, Obertöne, sphärische Reibungen weiter, ohne den bergenden, üppigen Klangkosmos ins Dissonante aufzulösen. Sie wirken nicht desperat, sondern tröstlich.

Seine Musik erklingt auch in berühmten Horrorfilmen

Wegen seiner Zugänglichkeit und Wiederanknüpfung an vergangene Formen, die ihm für zeitgenössische Musik ungewöhnlich breite Hörerkreise erschloss, wurde Penderecki von Avantgarde-Kollegen und der Kritik auch gerügt, worauf er selbst polemisch reagierte. Der Komponist hatte keine Angst vor Skandalen. Seine Oper „Der Teufel von Loudun“ von 1969 etwa handelt von Doppelmoral und Hexenverfolgung. Auszüge aus seinen Kompositionen wurden wegen ihrer suggestiven Sogwirkung und teils schneidender Prägnanz auch in berühmten Horrorfilmen wie „Der Exorzist“ und „Shining“ verwendet.

Bis ins hohe Alter arbeitete Penderecki mit Symphonieorchestern in Europa und den USA zusammen. Sein umfangreiches Werk umfasst zahlreiche Sinfonien, Kammermusik sowie innovative religiöse Arbeiten und Filmmusiken. Der befreundeten Geigerin Anne Sophie Mutter widmete er ein Violinkonzert und eine Sonate für Geige und Klavier. 2011 arbeitete er mit Johnny Greenwood, Gitarrist der Rockband Radiohead, zusammen.

„Ich habe noch Arbeit für die nächsten 20 Jahre“, versicherte Penderecki vor nicht allzu langer Zeit. Glücklich war er darüber, dass seine Musik auch in seinem Heimatland gespielt und geschätzt wird, etwa das Monumentalwerk „Polnisches Requiem“, das er seit der Uraufführung 1984 immer wieder um neue Passagen ergänzte.