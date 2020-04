Braunschweiger Ex-Museumsdirektor Rüdiger Klessmann gestorben

Der Kontakt nach Braunschweig in sein Herzog-Anton-Ulrich-Museum, das er 20 Jahre lang von 1970 bis 1990 leitete, war nie abgebrochen. Dr. Rüdiger Klessmann, der am Montag in Augsburg mit 93 Jahren verstorben ist, ließ sich noch 2017 von seinem Nachfolger Professor Jochen Luckhardt durch das...