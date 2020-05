Agentur: Afrobeat-Legende Tony Allen gestorben

Paris Zu den Hintergründen seines Todes ist noch nichts bekannt. Der Schlagzeuger galt als ein Miterfinder der Musikrichtung Afrobeat. Er lebte in Frankreich.

Der aus Nigeria stammende Musiker Tony Allen ist laut einem Agenturbericht im Alter von 79 Jahren gestorben.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf Allens Manager Eric Trosset berichtete, starb Allen am Donnerstag in Paris. Der Schlagzeuger galt als ein Miterfinder der Musikrichtung Afrobeat.

"Wir kennen die Todesursache nicht genau", sagte Trosset der Agentur zufolge. Der Musiker sei aber nicht der Covid-19-Krankheit erlegen. Allen lebte dem Bericht zufolge im Pariser Vorort Courbevoie.