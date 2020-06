FEE, Bluesnacht, Theater – Autoshows starten in Braunschweig

In Hannover laufen sie bereits seit einem Monat erfolgreich. In rund 14 Tagen sind Autokonzerte nun auch in Braunschweig zu erleben, wenn auch in kleinerem Maßstab. Getragen werden sie von dem ehrenamtlichen Betreiberverein des historischen Lokparks hinter dem Braunschweiger Hauptbahnhof. Viele Menschen aus der Region kennen das Gelände von den Tagen der offenen Tür der Braunschweiger Verkehrsfreunde, aber auch von Konzerten in der Lokhalle oder den Western-Musicals der Jazzkantine.

„70 Fahrzeuge sind pro Veranstaltung zugelassen“, sagt Carsten Müller-Deutschmann von der Agentur Inova, der das Lokpark-Team technisch unterstützt. Die Konzerte sollen auf einer Freifläche östlich der Lokhalle stattfinden – Kenner sprechen von der Schiebebühnengrube. „Die Bühne bauen wir auf einem Eisenbahnwagen auf. Nach Veranstaltungsende können wir Wagen und Bühne mit einer Lok wieder in die Halle ziehen, wo sie bis zur nächsten Veranstaltung sicher stehen“, erklärt Müller-Deutschmann. Der Ton werde via UKW-Frequenz in die Fahrzeuge der Zuschauer übertragen, wie man das von Autokinos kennt.

Der „Autokultur-Sommer“ ist vorerst bis zum 5. Juli geplant. Die ersten Konzerte stehen bereits fest. Am Freitag,19. Juni, laden die Braunschweiger Hardrock-Bands Shotgun Justice und Bucketlist zur „Hard Beat“-Nacht ein. Am 20. Juni steigt die Bluesnacht mit Rockin Horse und den Poor Boys. Am 26. Juni tritt das schräge Liedermacher-Kollektiv Reis against the Spülmachine auf. Am 27. Juni gibt sich die teils neuformierte Braunschweiger Kultband FEE die Ehre.

Das Lokpark-Team unterstützt die Konzerte, veranstaltet werden sie teils auch von Externen wie der Gedankenfabrik Bortfeld. Auch das Junge Staatstheater plant offenbar Aufführungen beim „Autokultur-Sommer“. Die Jugendbühne war im Frühjahr in die Lokhalle eingezogen, nach der Schließung der bisherigen Spielstätte im Magniviertel. Doch vor der Premiere kam der Corona-Lockdown.

Carsten Müller-Deutschmann lädt auch andere Kulturschaffende ein, den „Autokultursommer“ mitzugestalten, den auch das Braunschweiger Kulturinstitut unterstütze. Noch seien einige Veranstaltungstage frei. Kontakt über inova@freenet.de

Tickets ab 30 Euro für ein Fahrzeug mit zwei Personen gibt es unter lokpark.de/terminkalender/