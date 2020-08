Di, 25.08.2020, 07.10 Uhr

Ob in der Badehose als 007, in Kapitänsuniform in "Jagd auf Roter Oktober" oder in Mönchskutte in "Der Name der Rose" - Sean Connery macht immer eine gute Figur. Jetzt feiert der Schotte seinen 90. Geburtstag. of Sean Connery