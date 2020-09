Corona-Perspektiven Friederike Kannenberg singt weiter

Die Corona-Krise trifft Kulturschaffende besonders hart. In der Reihe Corona-Perspektiven erzählen Künstler der Region von ihren Sorgen, Ängsten und Hoffnungen. Heute: die freischaffende klassische Sängerin Friederike Kannenberg.

Ein Spiel mit ernsten Problemen, das ist Kunst“, hat Kurt Schwitters einmal gesagt. Das war für für mich als selbstständige klassische Sängerin, Pianistin und Diplom-Pädagogin eine wunderbare Motivation, spielerisch an die Lösung der Corona-bedingten Probleme heranzugehen. Einen zwei Meter langen Zollstock habe ich zwischen mich und meine Klavierschüler und -schülerinnen gelegt, was alle sehr lustig fanden.

Dann gab es das Online-Unterrichten, mit unterschiedlichen Erfahrungen: Das Klavier klirrt, die Verbindung bricht ab – ja, die Online-Zeit vergeht dreimal so schnell wie die reale Zeit. Viel mehr Erklärungen sind nötig.

Trotzdem: Fast jeder noch so kleine Schüler hat wunderbar mitgemacht, und wir hatten immer Spaß. Anfänglich war das Bildschirmmusizieren noch sehr interessant, doch dann merkte ich: Die Atmosphäre fehlt! Und: Wir sind sehr von Räumen abhängig, in denen die Kinder ungestört lernen und üben können und vor allem ich als Sängerin proben kann.

Wie bei vielen Künstlern sind auch bei mir feine, kleine oder größer geplante Konzerte ausgefallen, aber ich konnte Motivation und Energie bald wiederfinden, an meiner Gesangstechnik arbeiten, altes Repertoire auffrischen und neue Stücke studieren. Aber das große Problem, in Corona-Zeiten Konzerträume für Gesang zu finden, bleibt.

Trotz allem: Kreativität stirbt nie aus, Phantasie ist jetzt mehr gefragt denn je. Dann können wir alle hoffnungsvoller in die Zukunft blicken. Ich freue mich jetzt darauf, bald ein Open-Air-Konzert zu singen mit Werken von Händel, Purcell, Dowland. Das ist Glück und Freude und Hoffnung pur.

Friederike Kannenberg tritt am Sonntag, 6. September, bei der Soirée „Yesterday – London in Love“ auf, gemeinsam mit Karsten Scholz (Klavier) und Kathrin Reinhardt (Sprecherin). Beginn ist um 17 Uhr in den „Zeit-Räumen“, Hauptstraße 10, in Bodenstedt bei Vechelde. Eintritt 12 Euro; Anmeldung erforderlich unter (05302) 4322 oder c.mayer@tu-bs.de.