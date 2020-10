ZDF-Moderator Ralph Morgenstern spielt in Braunschweig Komödie

Eigentlich hätte er jetzt den Haushälter in der flotten US-Komödie „Boeing Boeing“ spielen sollen. Aber wegen Corona erscheint Ralph Morgenstern nun als Verlegenheitsgangster Manni auf der Bühne der Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt. „Zwei wie Bonnie und Clyde“ kommt coronagerecht mit zwei Personen aus und wird gerade viel gespielt, u. a. am Hamburger Ohnsorg-Theater.

„Manni ist eine Spielernatur und träumt davon, nach dem Bankraub sein Glück in Las Vegas zu machen, Chantal ist seine voll naive Freundin, und im Gegensatz zu Bonnie und Clyde scheitern sie ständig an der Tücke des Objekts“, fasst Morgenstern die Handlung zusammen. Der 63-Jährige ist froh, wieder Theater spielen zu dürfen. „Fünf Monate ohne sind nicht nur finanziell ein Problem, ich will auch wieder Publikum spüren, mag das Spielen.“

Und spielen wollte er schon immer. „Mindestens seit ich neun war, wollte ich Schauspieler werden“, sagt Morgenstern bei unserem Gespräch in der Komödie. Aber obwohl es eine Opernsängerin und einen Schauspieler in der Verwandtschaft gab, hätten die Eltern darauf bestanden, dass er erstmal „was Vernünftiges“ lerne. Er wählte Erzieher – da hätte er ja mit den Kindern wieder spielen können.

„Aber die Psychologielehrerin hatte schnell raus, dass ich homosexuell bin, und das wollte man im Kindergarten nicht, also wurden meine Zensuren systematisch gedrückt, bis ich von selber hinschmiss“, erzählt der Schauspieler. „War natürlich Diskriminierung, scherte aber damals niemanden.“

Auch deshalb hat sich Morgenstern später in der Schwulenbewegung engagiert, ging für die Aids-Aufklärung in Schulen, hat sich bei Demos für Gleichberechtigung und die Ehe für alle eingesetzt. Ist ja nun erreicht. „Aber schon wieder alles in Gefahr. Der Rechtsruck war schon lange spürbar, jetzt wird er wieder manifest“, sagt er.

Auch die Äußerungen des CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz zum Thema schwuler Kanzler und Homosexuellenrechte seien „zumindest ungeschickt“ gewesen. „Der Wortlaut mag okay sein, aber man merkt, wie einsilbig er da ist, wie er sich sichtlich unwohl fühlt. Darum ist er da, wo er jetzt ist, auch gut aufgehoben“, resümiert Morgenstern und lässt unausgesprochen: Kandidat, nicht Kanzler.

Um Demokratie und liberale Atmosphäre zu beleben, müsste mehr in Bildung investiert werden, findet Morgenstern. „Oft sind ja schon die Schulgebäude in schlechtem Zustand.“ Bildung erweitere den Horizont, dann hätten Engstirnigkeit und Intoleranz weniger Chancen.

Der Schauspieler ist stolz, den Spagat zwischen Unterhaltung und Kultur immer gut hinbekommen zu haben. „Ich spielte abends den Wagner im ,Faust’ am Kölner Schauspielhaus und am nächsten Tag moderierte ich den ,Kaffeeklatsch’ im ZDF, eine größere Grätsche geht nicht.“ Morgenstern war in den 90ern fest in Köln engagiert, spielte und sang u.a. auch in Jacques Offenbachs „Banditen“ an der Oper.

Danach kam die Fernsehzeit als Moderator von „Kaffeeklatsch“, „Blond am Freitag“ und „ZDF-Fernsehgarten“. „Das waren 17 Jahre, in denen war Theater mit seinen langen Probenzeiten kaum möglich. Aber nun spiele ich auch schon wieder zehn Jahre nur Theater“, erzählt er. „Und da manche meine Anfänge im Schauspiel nicht kennen, heißt es dann oft: Ach, jetzt spielt der Moderator auch noch Theater, dabei war’s umgekehrt.“ Über 40 Jahre ist Morgenstern im Geschäft, „ich habe nicht immer große Rollen gespielt, aber ich bin immer noch dabei.“ Und das, obwohl er eine richtige Schauspielausbildung gar nicht gemacht hat, denn nach dem abgebrochenen Erzieherstudium kam gleich die Musik, Erfolge als Sänger und Musiker in Bands und erste Rollen. „Da war keine Zeit mehr für die Schauspielschule.“

Morgenstern war die Edna in der deutschen Erstaufführung des Musicals „Hairspray“, der schöne Sigismund in der Operette „Im weißen Rössl“ im Renaissance-Theater Berlin, der Großinquisitor in Schillers „Don Carlos“ ist geplant. „Da ich im Fernsehen bloß Moderator, nicht Tatort-Kommissar war, werde ich nicht mit einer bestimmten Rolle identifiziert, das erhält die Bandbreite“, sagt der Schauspieler. Und wenn man ihm im Fernsehen nur Friseure und schwule Innenarchitekten anbiete, müsse er eben auch mal nein sagen, um dem Klischee zu entgehen, so sehr das finanziell schmerze.

In der Corona-Zeit hat sich Morgenstern eine Lesung über Namensvetter Christian Morgenstern, den Dichter der „Galgenlieder“, erarbeitet. „Aber das ist nicht nur humoristisch. Morgenstern wurde als 27-Jähriger vom Verlag zum störrischen Ibsen geschickt, um die Übersetzungen zu machen. Da konnte er noch gar nicht Norwegisch, aber der Alte hatte Vertrauen zu ihm, das Projekt kam zustande.“ Würden wir auch gern erleben. Aber erstmal Manni, den Gangster.

Premiere morgen. Bis 27. November. Karten (0531) 1218680.

CORONA-SICHERHEIT:

Nach dem großen Erfolg der Freiluft-Produktion spürt Komödien-Chef Florian Battermann nun Kaufzurückhaltung. Eindringlich erklärt er: „Wir tun alles für die Sicherheit unserer Zuschauer.“ Er verweist auf die riesigen Rohre der Klimaanlage draußen am Haus: „Damit können wir in unter fünf Minuten die Saalluft austauschen.“

Die Zuschauer werden im Schachbrettmuster gesetzt, neben sich habe man daher sogar mehr als drei Plätze Abstand. Die Gäste mit Mittelplätzen werden vor den anderen reingerufen, die Uhrzeiten sind auf den Eintrittskarten vermerkt. Dadurch werde Gedrängel auf der Treppe oder in der Reihe vermieden. Masken sind bis zum Hinsetzen Pflicht.