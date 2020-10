Große Beethoven-Oper in Braunschweig nur mit 15 Bläsern

Abstand halten heißt das Gebot der Coronastunde. Nicht nur für die Zuschauer im Staatstheater, sondern auch für die Musiker im Graben: 1,50 Meter zwischen Streichern, 3 Meter zwischen Bläsern. Wenn man also nicht von vornherein nur Kammeroper oder regieeinschränkend mit Orchester auf der Bühne spielen will, müssen Schmalversionen beliebter Opern her. Da Intendantin Dagmar Schlingmann ihre Inszenierung des „Fidelio“ fürs Beethoven-Jubiläumsjahr retten wollte, war guter Rat teuer. Das volle Staatsorchester passt nicht in den Graben.

Da ist es gut, wenn man einen Experten wie Thomas Krümpelmann am Haus hat, seit sechs Jahren Bibliothekar des Staatstheaters und großer Fan von Harmoniemusik. „Harmoniemusiken waren im 18. und 19. Jahrhundert weit verbreitet, um größere musikalische Werke einem höfischen oder städtischen Publikum bekannt zu machen“, erzählt er. Harmonien in diesem Sinn sind nicht Akkorde, sondern ein Bläserensemble aus meist doppelt besetzten Oboen, Klarinetten, Hörnern und Fagotten.

Beethoven hat die Bläserfassung selbst abgesegnet

„Sie waren eben nicht nur für die Unterhaltung bei Tisch zuständig oder Militärkapellen, sondern es gab richtig hervorragende Ensembles mit den besten Vertretern ihres Instruments, und die traten auch im Konzert auf.“ In Wien und Bonn, wo Beethoven seine ersten Stücke für Harmoniemusik schrieb, sei das zum Beispiel der Fall gewesen. „Und als im Krieg das Geld ausging, wurden eher die Hofkapellen als die Harmonien abgeschafft, denn letztere waren kleiner und billiger, aber konnten selbst Opern in ihren speziellen Fassungen spielen.“ Dabei übernahmen dann die Instrumente die Singstimmen. Klar, dass das besser für Melodien und Arien als für Ensembleszenen funktionierte.

Und damit wären wir bei „Fidelio“. Denn Krümpelmann fand eine gedruckte „Fidelio“-Harmoniemusik von Wenzel Sedlák, die Beethoven selbst abgesegnet hatte. Der große Komponist wollte seine Oper damit bekannter machen – „das war so wie später Opernquerschnitte auf Schallplatte“. Und er wollte anderen Arrangeuren, die ihre Versionen auf eigene Rechnung verkauften, das Wasser abgraben, erläutert Krümpelmann.

Damit nicht genug, entdeckte er auch noch die Harmoniemusiken vom Hof des opernverliebten Fürsten zu Hohenlohe-Oehringen, der auf seinem schlesischen Schloss reicher instrumentierte Fassungen für den Außengebrauch herstellen ließ. Hier traten nun noch Flöten, Trompeten, Pauken und Posaune hinzu.

Erweiterung in Braunschweig mit Pauken und Trompeten

Aus diesen Fassungen haben Krümpelmann und die Kapellmeister mit viel Tippex und Verklebungen nun eine neue Harmoniemusik erstellt, wobei die Hauptaufgabe war, die Instrumentenstimmen, die den Gesang übertragen bekommen hatten, wieder zu tilgen, da die Oper in Braunschweig ja wieder mit Sängern aufgeführt wird. Da Sedlák nur 50 Prozent der Oper genutzt hatte, stammen die anderen Teile aus Hohenlohe, aber „durch Sedláks Brille gelesen“, so Krümpelmann.

Denn die Hohenloher Fassung sei zwar sehr bunt, überlasse aber auch vieles der Improvisation. „Da werden Streichertremoli einfach auf Bläser übertragen, die das so gar nicht spielen können.“ Sedlák sei dagegen eher auf die Beethoven entsprechende Wirkung als auf dessen Rhythmen bedacht gewesen. „Auf Klarinetten klingen die Tremoli weich, in Sedáks langsamerem Tempo aber wieder aggressiver, wie Beethoven es in der Pizzarro-Szene wollte.“ Auch auf Beethoven selbst habe man zurückgegriffen, etwa die Pauken wieder hinzugefügt. „Das war für uns auch eine interessante Erfahrung, wie gegenläufig Beethoven die Pauken einsetzt, darauf achtet man sonst nicht so.“

Klang des 18. Jahrhunderts wird erlebbar

Die neue Fassung stelle eine gute Durchhörbarkeit her, findet er. „Natürlich kann man ,Fidelio’, wie auch üblich, gut als Vorläufer Wagners aufführen – später wieder.“ In der Harmoniemusikfassung kommt man nun mit 16 Spielern im Graben aus, das ist coronagerecht. Dazu die Sänger auf der Bühne, der Chor müsse leider vom Band eingespielt werden. „Man hätte natürlich alle Instrumente nur einfach besetzen können und so die Reduktion erreicht, aber so haben wir eine besondere Fassung und lernen Beethoven als im Klang des 18. Jahrhunderts fußend kennen, das ist doch mal was Anderes“, betont Krümpelmann.

Der Musikwissenschaftler, der in Freiburg mit viel Alter Musik aufwuchs, hat zunächst bei Thomas Hengelbrock assistiert, war später Abendspielleiter an der Oper Zürich und kam dann über Passau nach Braunschweig. Die praktische Erfahrung mit der Bühne findet er auch für sein jetziges Wirken als Bibliothekar wichtig, schließlich verwalte, kaufe oder miete er ja auch die Noten. Ob er morgen in die „Fidelio“-Premiere kann, weiß der 51-Jährige noch nicht. Seine Frau ist Kapellmeisterin am Haus, und zwei kleine Kinder wollen betreut sein.

