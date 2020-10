Blick in die neue Ausstellung „In aller Munde“ im Kunstmuseum Wolfsburg, die an diesem Wochenende eröffnet.

Hannover. Darauf sollen sich die Bildungsminister der Länder am Donnerstagnachmittag in einer Konferenzschaltung geeinigt haben.

Museen müssen in Niedersachsen wohl auch schließen

Mit den neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie müssen auch die Museen in Deutschland schließen. Darauf verständigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Kulturminister der Länder am Donnerstagnachmittag in einer Konferenzschaltung.

Zunächst war die Situation für Museen unklar, weil sie in der Vereinbarung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten nicht ausdrücklich erwähnt sind. Museen gelten offenbar als Freizeiteinrichtungen Auf Anfrage unserer Zeitung sagte Heinke Traeger, Sprecherin des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, gestern Nachmittag, dass über die Schließung von Museen noch beraten werde. Die Entscheidung hänge unter anderem davon ab, ob sie als Bildungs- oder Freizeiteinrichtungen gewertet werden. Offen bleiben dürfen nach den dpa-Informationen nun nur Bibliotheken, Archive und Musikschulen.