Warum das liberale Hollywood viele Amerikaner nicht erreicht

Amtsinhaber Donald Trump oder Herausforderer Joe Biden – heute wählen die US-Amerikaner nach einem äußerst polarisierten Wahlkampf ihren nächsten Präsidenten. Viele prominente Sängerinnen, Schauspieler und Intellektuelle haben Stellung für oder vor allem gegen einen Kandidaten bezogen. Wie einflussreich sind ihre Plädoyers? Darüber haben wir mit Professor Rüdiger Heinze (48) und Dr. Kenton E. Barnes (60) vom Institut für Anglistik und Amerikanistik der TU Braunschweig gesprochen.

Von Popsängerin Taylor Swift bis zu Hollywood-Ikone Robert de Niro haben sich zahlreiche US-Stars gegen Donald Trump ausgesprochen. Täuscht der Eindruck, dass sich die Kulturszene geschlossen gegen ihn stellt?

Heinze: Ja, der Eindruck ist nicht ganz richtig. Was wir in Deutschland nicht mitbekommen, ist die große Breite der amerikanischen Kulturszene. Country-Musik beispielsweise ist in den Südstaaten ungeheuer populär, doch viele Stars sind hier kaum bekannt. Da gibt es durchaus Trump-Unterstützer. Aber man findet sie auch unter Schauspielern. Der Oscar-Preisträger Jon Voight, der Vater von Angelina Jolie, zählt beispielsweise dazu. Sie sind nach meinem Eindruck nicht in der Mehrheit – die ist schon gegen Trump. Bei den Intellektuellen allerdings gibt es eine ganze Reihe konservativer Denker, die vielleicht nicht direkt Trump, aber doch der republikanischen Partei nahe stehen und gegen die Demokraten Stellung beziehen.

Rockstar Jon Bon Jovi tritt bei einer Wahlkampfveranstaltung für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden auf. Foto: Andrew Harnik / picture alliance/dpa

Wir bekommen in Deutschland also nur einen kleinen Ausschnitt prominenter Stimmen mit – solche, die der europäischen Sicht tendenziell nahestehen?

Barnes: Ja, die Vielfalt der Meinungen ist groß. In der Country-Szene zählen beispielsweise Kenny Rogers, Loretta Lynn, Kid Rock und Lee Greenwood zu Trumps Unterstützern. In erzkonservativen Bundesstaaten wie Tennessee, Alabama, Mississippi ist Country wirklich dominierend. Zugleich zählen diese Staaten zum „Bible-Belt“. Viele Evangelikale wollen mit liberalen Medien nichts zu tun haben. Ihr Gesetz ist die Bibel. Für Country-Stars kann es problematisch sein, sich zu den Demokraten zu bekennen.

Heinze: So war das beispielsweise bei den in den USA sehr populären Dixie Chicks, die ja mittlerweile sogar das Südstaaten-Synonym Dixie aus ihrem Bandnamen gestrichen haben. Die sind von sämtlichen großen Südstaaten-Radios aus dem Programm verbannt worden, nachdem sie bei einem Konzert gesagt haben, dass sie zwar stolze Texanerinnen seien, sich aber für ihren Präsidenten schämten. Das war damals noch George W. Bush.

Der Braunschweiger Amerikanist Kenton E. Barnes ist seit 2010 Dozent am Institut für Anglistik und Amerikanistik der TU Braunschweig. Der 60-Jährige wuchs in Ohio auf und ist Vizevorsitzender der Democrats Abroad Germany. Foto: Privat

US-Kulturszene ist politisierter als die deutsche

Man hat den Eindruck, dass die US-Kulturszene politisierter ist als die deutsche, bei der es eher selten ist, dass sich Künstler dezidiert hinter einen Kandidaten stellen.

Barnes: Ich glaube, viele Anhänger in den USA erwarten tatsächlich, dass ihre Stars in den stark personalisierten Wahlkämpfen Stellung beziehen, und zumindest bei den Anhängern hat ihre Stimme dann auch Gewicht. Auch die Organisatoren der Kampagnen beider Lager versuchen, Stars zu öffentlichen Bekenntnissen zu bewegen, weil sie glauben, dass sie dadurch Menschen erreichen, die sie sonst nicht erreichen würden.

Heinze: Mein Eindruck ist, dass sich die Politisierung der Kulturszene in den letzten Jahren verstärkt hat. Früher waren es einige wenige Hollywood-Ikonen, die sich seit Ewigkeiten schon politisch äußern – überwiegend Frauen übrigens. Die meisten Künstler aber hielten sich raus, nach dem Motto, die Kunst steht über der Tagespolitik, vielleicht aber auch aufgrund der Sorge, Publikum zu verprellen oder die reichweitenstarken Radiosender. Die sind fast allesamt in der Hand einiger weniger Medienunternehmen. In Bundesstaaten wie Texas, Arizona oder New Mexico kann man teilweise nur Country hören. Es gibt zwar kleine unabhängige Sender, aber denen fehlt das Geld für reichweitenstarke Technik. Dennoch äußern sich nun immer mehr Künstler in den USA, auch mit dem Gedanken: Ich muss jetzt Stellung beziehen, ich kann nicht länger schweigen.

Wen Bruce Sprinsteen erreicht und wen nicht

Gibt es denn viele Künstler, die Anhänger in beiden politischen Lagern haben, so dass sie mit ihren Statements auch politisch Andersdenkende erreichen? Bei Bruce Springsteen könnte ich mir das beispielsweise vorstellen.

Heinze: Springsteen ist tatsächlich jemand, der sich als Stimme der amerikanischen Working Class versteht – also auch der Arbeiter des sogenannten Rust Belts mit kriselnden Industriestaaten wie Michigan, die bei der letzten Wahl aus Verbitterung zu Trump übergelaufen sind. Diese Leute mögen die Musik und die Persönlichkeit Springsteens schätzen, blenden es aber eher aus, wenn er sich politisch äußert. Bei Sportlern könnte das anders sein. Sie haben einen heroischen Status und genießen Anerkennung über alle Lager hinweg. Die Amerikaner lieben immer noch Heldengeschichten, was auch eine der Erklärungen für Trumps Erfolg ist.

Man darf auch den Einfluss von Hollywood nicht überschätzen. Teile der USA erreicht das liberale Hollywood gar nicht. Auch wenn die Filme weltweit laufen – in Kleinstädten des ländlichen Amerikas tun sie das teilweise nicht. Diese Filme sind an ein globales, städtisches Publikum adressiert. Die Konservativen schauen sie aus Prinzip nicht an.

Der Braunschweiger Amerikanist Professor Rüdiger Heinze (48). Foto: Privat

Schauspieler und Musiker äußern sich in großer Zahl – von Schriftstellern hört man relativ wenig.

Barnes: Es gibt viele Sachbuchautoren, die Trump-kritische Bücher publiziert haben. Es gibt auch Schriftsteller, die sich äußern, aber bei ihnen ist das Problem noch ausgeprägter als bei Schauspiel-Stars. Sie äußern sich in anspruchsvollen liberalen Medien und erreichen damit die breite Masse nicht.

Trumps anti-intellektuelle Haltung

Hat die US-Kulturszene unter Trump Schaden genommen?

Heinze: Es gibt wenige öffentliche Einrichtungen für die Finanzierung von Kultur. Eine von ihnen ist das National Endowment for the Arts. Trump wollte das Budget massiv kürzen, ist aber am Kongress gescheitert. Insgesamt ist die öffentliche Förderung von Kunst und Wissenschaft in den USA derart minimal, dass er kaum noch etwas kaputt machen konnte. Theater, Opern und Orchester werden von Mäzenen und Stiftungen finanziert.

Kann der Kulturszene schaden, dass Trump eine anti-intellektuelle Stimmung befördert?

Heinze: Einen anti-intellektuellen Trend gibt es in den USA schon lange. Ich glaube, dass Trump eine Plattform dafür geschaffen hat, dass mehr Menschen sich trauen, Dinge zu sagen, die sie vorher nicht auszusprechen gewagt hätten – weil der Präsident das ja auch tut. Trumps aggressive polemische Rhetorik ist eine Vorstufe zu realer Gewalt.

90 Prozent der Afroamerikaner lehnen Trump ab

Hip-Hop und Black Musik spielen in den USA eine große Rolle. Wie positioniert sich diese Szene politisch?

Barnes: 90 Prozent der schwarzen Wählerschaft sind gegen Trump. Es ist immer schmerzlich, wenn sich schwarze Künstler zu Trump bekennen, und meist führt das auch zu großem Aufruhr in den sozialen Medien. Kanye West beispielsweise ist ein toller Musiker, aber wenn er sich politisch äußert, wird es problematisch. Kürzlich erst hat der Rapper 50 Cent erklärt, er wähle Trump, denn unter Biden müsse er höhere Steuern zahlen. Auch dafür hat er viel Gegenwind bekommen. Die meisten schwarzen Künstler sind gegen Trump, aber nicht unbedingt für Biden. Sie unterstützen ihn, weil es keinen besseren Kandidaten gibt. Sie wollen sich nicht vorwerfen lassen, mitverantwortlich für weitere vier Jahre Trump zu sein.

