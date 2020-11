Nach dem Blick auf den jungen europäischen nun ein Streifzug durch den neuesten deutschen Film beim Festival. Tendenz: eher enttäuschend. Und wieder nichts zu lachen. Wenn man von einer gewissen unfreiwilligen Komik absieht. Doch dazu später.

Zunächst eine Idee: Vielleicht sollte das Filmfest noch einen neuen Publikumspreis ausloben. Für Zuschauer, die einen Film wie „Paradies “ vom Anfang bis zum Ende durchhalten. Dabei macht der Anfang durchaus neugierig. In einem Lieferwagen der Firma Styx kutschieren drei mittelalte Angestellte durch eine karge, sandige, mit dürren Bäumen bestandene Einöde. Ihr Job: Leute tilgen.

Cooler Job

Man sieht, wie die drei ein topfartiges Gerät aufbauen, dann zack: der Mensch ist getilgt. Heißt: tot. Die Leiche wird in einen Sack gepackt, dann geht’s zum nächsten. Sommer, Sonne, cooler Job. Die Tilgungskandidaten wehren sich nicht, sie scheinen zu wissen oder zu ahnen, dass sie dran sind. Bis die drei Profis eines Tages eine Paketbotin auf ihrer Liste nicht tilgen. Sondern nur beobachten.

Dann hat sich der Plot aber auch schon erschöpft. Endlos sieht man das weiße Auto der Styx-Leute, das orangene der Paketbotin, nichts geschieht, Bäume, Bäume, Bäume. Zähe Gespräche. Felder, sandige Hügel, Bäume. Auto, Auto, Auto.

Was so verstörend begann, versandet in einer verkünstelten Rätselhaftigkeit. Wir erfahren nichts über die Firma Styx, nichts über den Plan des „Tilgens“, nichts über die drei Angestellten, von denen einer selbst zur Tilgung ansteht. Sie wissen nicht wer. Wir auch nicht. Und erfahren es auch nicht. Das ist einfach zu wenig Wissen, um die Spannung zu halten.

Schwermütiges Herz

An einem Zuviel hingegen krankt der Horrorstreifen „Schlaf“ von Michael Venus. Er sei seine Antithese zum Heimatfilm, lässt der Regisseur wissen. „Der Film konfrontiert den Heimatfilm mit dem, was er verdrängt hat, dem Schrecken, der bedrückenden Ahnung um ein dunkles, schwermütiges Herz.“ Da denkt man zunächst: „Na, ja da kommt er aber doch arg spät. Schließlich ist die Verdrängungsleistung des guten alten Heimatfilms seit den 60er-Jahren ein Allgemeinplatz. Im modernen Heimatfilm geht es immer finster zu. Und meist auch mit finsterem Geheimnis. Aber warum auch nicht? Sieht man ja immer mal wieder gern. Hier ist es eine polnische Zwangsarbeiterin, die zur Nazizeit von einem Deutschen ein Kind bekam. Und neue Nazis dumpfen auch schon wieder drauflos.

Das Problem bei „Schlaf“ ist aber, dass der Regisseur hier einfach zu dick aufträgt. Dass er in dem hochambitionierten Zerfließen der Ebenen von Realität, Albträumen, visionären Rückblenden derart viel Horror ausstellt, dass man sich kaum je wirklich gruselt. Und spätestens, wenn Sandra Hüller als schwer traumatisierte Mutter aus einem Krankenhaus ausbüchst und greinend ans vermeintliche Grab ihrer Tochter taumelt, kommt die oben erwähnte unfreiwillige Komik auf.

Höllentrip

Ein ähnliches Problem hat auch „Albträumer“ von Philipp Klinger. Auch dieser Film ist ambitioniert gemacht und wagt sich ebenso wie „Schlaf“ auf ein Terrain jenseits ausgetretener Pfade der Filmästhetik.

Erzählt wird von der 17-jährigen Rebekka (gespielt mit großer Intensität von Sarah Mahita). Nach dem Selbstmord ihres Bruders fühlt sie sich leer. Und beginnt eine abschreckend-anziehende Beziehung zum besten Freund des Bruders, der in den Selbstmord involviert war. Zu dem knüppelharten Sound der Band Disbelief gerät sie in einen satanischen Sog. Das hat tatsächlich phasenweise Sogkraft auch auf den Zuschauer. Doch letztlich bleibt der Film unentschieden zwischen konventionellem Coming-of-Age-Psychogramm und Höllentrip.

Feuer unterm Eis

Schlag auf Schlag geht es in dem Sozialdrama „Kids Run“ von Barbara Ott. Und zwar im Wortsinne. Hauptfigur Andi kriegt dauernd in die Fresse. Malocht auf dem Bau, aber weil er drei Kinder von zwei Frauen hat, verdingt er sich als Preisboxer. Blut fließt. Jannis Niewöhner gibt zupackend direkt den redlichen Loser mit schier unerschöpflichen Nehmerqualitäten in einer Prekariats-Welt. Zwar ist der Film nicht frei von Sozialklischees, auch hätte eine Straffung gut getan. Aber weil Andi so unerbittlich für seine Kinder kämpft und weil das Feuer unterm Eis der Liebe einer Frau noch nicht völlig verloschen ist, ist dies der Film, der am meisten berührt.