"The Masked Singer": Wigald Boning als Frosch enttarnt

Die dritte Staffel von "The Masked Singer" geht am 20. Oktober auf ProSieben an den Start! In diese zehn Kostüme werden die Mystery-Promis diesmal schlüpfen.

Zum Eingang der vierten Folge singt der Frosch, umgeben von Tänzerinnen in grellgrünen Strumpfhosen, „Cherry Lady“ von Modern Talking. Ein ziemlich harter Start in den Abend. Witzig findet den Auftritt vor allem Bülent Ceylan. Er „verreckt vor Lachen“, weil der Frosch „Quak, quak, quak“ in den Song einbaut und auf seinem Keyboard „Orgie“ steht. Damit ist das Humorlevel schon in den ersten zehn Minuten auf den Grund eines Sees gesunken und kann nicht mal von einem durchtrainierten Bademeister-Frosch gerettet werden.

Nachdem ganz Twitter seit Folge eins den Komiker Wigald Boning unter der Froschmaske vermutet, will Bülent Ceylan nach über zehn (!!!) Stunden Ratezeit auch mal einen Namen raushauen und tippt deswegen auf Wigald Boning.

„Masked Singer“: Steckt Daniela Katzenberger im Erdmännchen-Kostüm?

Auch beim weiblichen Part des Erdmännchen-Duos ist sich die Twittergemeinde einig, die Stimme klingt auffällig wie Daniela Katzenberger. Ein Blick auf ihren Instagram-Account liefert tatsächlich deutlich mehr Hinweise als die berühmt-berüchtigten Indizienvideos. Dort sieht man, dass die ausgewanderte „Katze“ und Ehemann Lucas Cordalis aktuell gar nicht auf Mallorca, sondern in Deutschland sind. Angeblich sollen sie hier an einer Reality-Show teilnehmen. Kann es wirklich so viele Zufälle geben?

„The Masked Singer“: Verstecken sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in den Erdmännchen-Kostümen? Foto: Willi Weber / dpa

Neben Sonja Zietlow und Bülent Ceylan vervollständigt Elton diese Woche die muntere Rate-Runde und überrascht mit erstaunlich nachvollziehbaren Herleitungen. Ist Klaas Heufer-Umlauf etwa Anubis? Der Moderator wurde in jeder Staffel mindestens einmal unter einer der Masken vermutet, doch es hat noch nie so viel Sinn gemacht wie aus dem Mund von Elton.

„The Masked Singer“ – So lief die aktuelle Staffel bisher

Nachdem er minutenlang zu „It’s my Life“ geheadbangt hat, präsentiert Bülent Ceylan noch seine ganz eigene Theorie zur ägyptischen Gottheit. „Er sagt, er ist der Auserwählte“, referiert er nach seiner „Heavy-Metall-Einlage“. Sein unschlagbarer Tipp fällt deshalb auf Bachelor-Urgestein Paul Janke. Der sehe schließlich auch aus wie Bon Jovi. Sterben beim Headbangen eigentlich Gehirnzellen ab?

Dann kommt endlich wieder Werbung. Gott sei Dank, die letzte ist schon wieder viel zu lange her.

„Masked Singer“: Bülent Ceylans Mama würde sich gut in der Jury machen

Deutlich besser als Bülent Ceylan tippt seine Mama Hilde. Via Sprachnachricht legt sie sich bei der Katze auf die griechische Sängerin Vicky Leandros fest. Kann sie ihren Sohn nächste Woche bitte in der Jury ersetzen? Twitter schwankt zwischen Leandros und Judith Williams.

Sehr verwirrend: Einige Abstimmende aus der ProSieben-App vermuten Elton noch immer im Kostüm des Nilpferds, obwohl er seit zwei Stunden fröhlich in sein Notizheft kritzelt.

Noch verwirrter als die Zuschauer sind die drei Jurymitglieder nach dem Auftritt des Aliens. Bülent Ceylan vermutet den Vox-Wüterich Detlef „Deffi“ Steves unter dem friedlichen Gesicht, weil er vor ein paar Tagen Hunde-Trainer Martin Rütter auf dem Studiogelände gesehen hat. Ein hervorragender Gedankengang. Außerdem war Detlef im Kirchenchor. Sonja Zietlow ist relativ ratlos. Dafür gibt sie den Sängern niedliche Kosenamen, das ist auch schon was.

„Masked Singer“ – Wenn Skelette starke Auftritte haben

Ganz zum Schluss hat das Skelett seinen wie immer starken Auftritt, und weil es danach erst kurz vor 11 ist, dürfen die Wackelkandidaten (Frosch, Nilpferd und Katze) einfach noch mal singen. Um 23.29 Uhr fragt man sich: Wie viele Stunden kann es dauern, bis Deutschland endlich abgestimmt hat, wer im Halbfinale ist?

Dieses Mal geht der Frosch baden. Er muss um kurz vor 12 sein Gesicht zeigen. Darunter verbirgt sich – Überraschung! – Wigald Boning. Damit hätte nun wirklich keiner gerechnet.

„The Masked Singer“ – Mehr zum Thema: