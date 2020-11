Anne Will: Mit Scholz, Merz und Baerbock drei Anwärter auf Kanzlerschaft zu Gast

Berlin. Anne Will diskutiert am Sonntag mit hochkarätigen Gästen über die Zukunft Deutschlands. Alle drei könnten 2021 Kanzlerkandidaten sein.

Die Gästeliste von „Anne Will“ an diesem Sonntag kann sich sehen lassen: Mit den drei Politikern Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) diskutieren gleich drei potenzielle Kanzlerkandidaten in der Talkshow. Die Sendung könnte den Zuschauern einen Vorgeschmack auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr geben.

Die Talk-Sendung am 15. November markiert für die ARD aber erstmal den Einstieg in die neue Themenwoche „#WieLeben“. Bei Will sollen die Gäste eben darüber diskutieren: Wie wir in Deutschland leben wollen. Die Corona-Pandemie habe die Gesellschaft in vielen Bereichen, wirtschaftlich, politisch oder sozial, verändert, heißt es in der Sendungsankündigung.

Merz, Scholz und Baerbock im Talk: Das ist Thema bei „Anne Will“

Am Sonntag sollen die drei Talkgäste deshalb darüber philosophieren, was die Corona-Krise für die Zukunft bedeutet: Wie generationengerecht sind die Anti-Corona-Maßnahmen ? Wie soll die Wirtschaft für die kommenden Jahrzehnte gerüstet werden? Wie kann eine Spaltung in der Gesellschaft aufgehalten werden?

Große Fragen, die genauso wohl auch im Bundestagswahlkampf 2021 Thema sein werden. Mit der Talksendung am Sonntagabend kann man sich jedenfalls gebührend auf das Superwahljahr einstimmen. Die SPD schickt mit Olaf Scholz ihren Spitzenkandidaten ins Rennen. Der Bundesfinanzminister soll die Sozialdemokraten im nächsten Jahr aus dem Umfrage- und Stimmentief holen, bei Anne Will trifft der aktuelle Vizekanzler schon mal auf zwei mögliche Konkurrenten.

Anne Will: Gäste wie bei einem vorläufigen Kanzlerduell

Im Gegensatz zur SPD haben CDU und Grüne zwar noch niemanden für die Spitzenkandidatur ausgewählt – doch Friedrich Merz und Annalena Baerbock stehen in ihren Parteien hoch im Kurs. Die Grünen liegen in Umfragen derzeit stets bei 20 Prozent, 2021 wollen sie unbedingt wieder an der Bundesregierung beteiligt sein. Im Frühjahr soll eine Kanzlerkandidatin oder ein -kandidat nominiert werden. In Frage kommen die Parteivorsitzenden Robert Habeck und Baerbock .

Friedrich Merz muss vor seiner Nominierung als CDU-Kandidat noch eine Wahl bestehen: Eigentlich sollte der neue CDU-Vorsitzende – und damit Kanzlerkandidat der Union in spe – erst auf einem Parteitag im April, dann auf einem Parteitag am 4. Dezember bestimmt werden. Beide wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Nun will man am 16. Januar entscheiden. Lesen Sie dazu: CDU-Parteitag im Januar: Wer profitiert davon?

Livestream: So gucken Sie „Anne Will“ am Sonntag

Die Chancen stehen für Baerbock und Merz nicht schlecht, dass sie von ihren Parteien nominiert werden könnten. Dann würden sie im Spätsommer wahrscheinlich erneut mit Scholz in einem Fernsehstudio stehen und über die Zukunft Deutschlands diskutieren.

Die Talk-Sendung „Anne Will“ läuft am am 15. November 2020 um 21.45 Uhr im Ersten. Sie kann auch über den Livestream der ARD Mediathek geguckt werden. (bml)

