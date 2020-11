Playlist gegen die Sehnsucht

Braunschweig. Es sind in dieser Pandemie weniger die fernen Urlaubsorte, die fehlen. Naja, wobei: Sie fehlen auch. Aber nicht so sehr wie die Familie und die Freunde, die man in dieser Corona-Pandemie seltener zu Gesicht bekommt als einem lieb ist. Besonders, wenn sie weit entfernt wohnen. Und, seien wir mal ehrlich: Videotelefonie hilft, ist aber nicht dasselbe wie der persönliche Kontakt, das gegen den Arm muffen bei einem guten Witz, das In-den-Arm-nehmen, das Anstrahlen. Deshalb kommt hier meine „Ihr fehlt mir“-Playlist:

„Juke Box Hero“ (Foreigner): Nichts bringt meinen kleinen roten Twingo so zum Wackeln wie eine gemeinsame Tour mit meiner Mutter – und Foreigner auf voller Lautstärke und passendem Luftgitarrengespiele!

Juke Box Hero

„So ‘ne Musik“ (Deichkind): Wenige Monate ist es erst her, dass eine ganze Horde Kolleginnen und ich gemeinsam mit Hunderten anderer Fans zu Deichkind in der Volkswagenhalle in Braunschweig „abgehottet“ sind! Was für ‘ne Musik!

Deichkind

„Dancing on my own“ (Robyn): Ein bisschen das Motto der Coronazeit. War alles schöner vor der Pandemie.

Robyn

„Marlboro Mann“ (Flo Mega, Jari One Remix): Mit dem Telefon, mit dem Telefon, mit dem Telefon in der Hand! Nur so kann man sich gerade mit seinen Freunden und der Familie unterhalten.

Marlboro Mann

„Der Computer Nr. 3“ (France Gall): Auch Trash muss sein. Denke ich an das Lied, sitze ich sofort mit einem Glas Weißwein neben meiner besten Freundin in unserer alten WG-Küche und bin einfach glücklich.

France Gall

„Stehengelassene Weinflaschen“ (Wanda): Quod erat demonstrandum.

Wanda

„Checkpoint (Nie Game Over)“ (Bilderbuch): Das klügste Lied der österreichischen Band Bilderbuch (Lieblingsband!): Wie bei einem Computerspiel sollte man auch in Beziehungen einen Checkpoint an einem glücklichen Moment speichern können, an den man immer wieder zurückkehren kann.