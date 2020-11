Braunschweiger Raabe-Preis für eine skurrile Geschichte

Christine Wunnicke ist der stille Star dieses Bücherherbstes. Die 54-jährige Münchner Autorin, die bisher womöglich nicht jedem Literaturfreund ein Begriff war, hat sich mit einem 166 Seiten starken Bändchen in die Herzen der Kritiker und Leser geschrieben. Vorläufige Krönung: der mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig und des Deutschlandfunks. Er wird an diesem Sonnabend, 28. November, um 20.05 Uhr in einer Sendung des Deutschlandfunks verliehen.

„Die Dame mit der bemalten Hand“ ist nicht ihr erster Roman. Aber wohl ihr Durchbruch. Die Rezensenten, man muss es so sagen: überschlagen sich.

Lobeshymnen

wei Beispiele von vielen nur: Die FAZ schwärmt von einem „Festschmaus aus 1001 Nacht, einem Fiebertraum aus Persien“. Es handele sich um einen Roman, „der alles verknüpft: Götter und Menschen, Himmel und Erde, Orient und Okzident. Aber mit der Intelligenz von Shakespeares ,Sturm’“.

Deutschlandfunk-Redakteur Hubert Winkels, Mitglied der RaabePreis-Jury, geht in seiner Rezension für „Die Zeit“ gewohnt steil. Die Geschichte sei „ein Tort für normative Diskursphilosophen, ein Spaß für Nietzsches lachende Götter, eine selten gelungene Verhöhnung des Logos und seines Pendants, des Monotheismus“. Winkels’ Hymne gipfelt in dem Vorschlag: „Höchste Zeit, einen Kometen nach der wunderbaren Schriftstellerin Christine Wunnicke zu benennen.“

Zwei Astronomen

Na gut, könnte man jetzt sagen, klassischer Fall von Kritiker-Literatur. Die mögen’s ja immer, wenn sie dolle viel zu interpretieren haben. Wenn aber auch im privaten Zirkel eine Stimme das Wort „hinreißend“ formt, die zweite den Entschluss fasst, nun alle Bücher von Frau Wunnicke lesen zu wollen, und eine dritte verkündet, „Die Dame mit der bemalten Hand“ sämtlichen Mitgliedern ihrer weitläufigen Großfamilie zu Weihnachten zu schenken – tja, was willst du da noch sagen?

Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Ich vermag die zu den ganz großen Sternen greifende Begeisterung nicht gänzlich zu teilen.

Der Roman spielt im Jahr 1764. Der persische Astronom Musa al Lahuri trifft auf der Insel Elephanta vor Bombay den deutschen Forschungsreisenden Carsten Niebuhr. Die Insel ist heute Weltkulturerbe wegen der in einen Fels gehauenen Hindu-Tempel-Höhlen mit obszönen Götterfiguren. Der Christ und der Moslem begreifen deren Bedeutung naturgemäß nicht. Sie spekulieren. Alles ist im Verfall begriffen, durch die Tempel huschen Affen wie im „Dschungelbuch“. Ein Portugiese hat das Heiligtum zerschossen und ist darüber irre geworden.

Der Sinn des Erzählens

Niebuhr ist eine historische Figur, Mathematicus und Sternenkundler, er hat tatsächlich einen detaillierten Reisebericht hinterlassen. Bei Wunnicke ist er im Auftrag eines Wissenschaftlers aus Göttingen unterwegs, den der Ehrgeiz antreibt, dank Forschungen vor Ort den genauen Gehalt der Bibel rekonstruieren zu können.

Beide kommunizieren auf Arabisch, was zu mancherlei Missverständnissen und verrutschten Formulierungen führt wie etwa „Du lügst wie gestempelt“ oder „Affen des Mundes zu Markte tragen“.

Die Gassen Göttingens

Vieles bleibt in dem Roman bedeutungsheischend verrätselt, befremdlich, bruchstückhaft, am Ende etwas enttäuschend uneingelöst. Was ihn sympathisch macht, ist Christine Wunnickes Erzählen des Erzählens in der Felsenhöhle. Während Musa die tollsten Abenteuer seiner Vorfahren auftischt, hält sich der brave Lutheraner aus dem Bremischen an das Leben auf dem heimischen Bauernhof, dass der Muslim es gar nicht fassen kann, wie ereignisarm es dort zugehen muss. Und vergeblich versucht Musa, sich die winterlich finsteren Gassen Göttingens vorzustellen.

Was ist Wahrheit?

Hier sind ganz verschiedene Weltauffassungen zu greifen: Die Wahrheit ist in der Perspektive des Persers kein moralischer Imperativ per se, sondern sie liegt im Erkenntnisgewinn der Geschichte. Und ist ohnehin begrenzt vom Sprachvermögen, dem Erfahrungshorizont und der Vorstellungskraft des jeweils Fremden. Die Welt neutral vermessen, gar die Wahrheit der Bibel ergründen zu wollen, erscheint unter diesem Blickwinkel als absurde europäische Zwangsvorstellung. Alles nur Erzählungen! Und im Sanskrit, erfahren wir von Musa, sind die Worte für „Sinn“ und „Unsinn“ ohnehin nicht klar getrennt. Die Existenz auf Erden ist ein ewiges Niemals-sicher-Sein.

Was allerdings die shakespearsche Zusammenschau von Göttern und Menschen, Himmel und Erde, Orient und Okzident angeht, von der die Kritik schwärmt, so lässt sie sich im Wesentlichen zu dem Satz der beiden Sternkundigen kondensieren (der in keiner Besprechung fehlt): „Wir glotzen alle in denselben Himmel und sehen verschiedene Bilder.“ Ein Aphorismus.

Vielleicht tut man Christine Wunnicke nicht völlig unrecht, wenn man ihre originelle Erzählung über eine kurze, skurrile Freundschaft nicht allzu sehr überhöht.