Stürmisches Klima in Davids Haus

Dr. Cecilie Hollberg in der Gipssammlung der Galleria dell’Accademia in Florenz.

Energisch war Cecilie Hollbergs Auftreten schon in Braunschweig, als sie das Städtische Museum leitete und besonders für die Sanierung der lange wenig beachteten Musikinstrumentensammlung eintrat. 2015 wurde sie Museumsdirektorin der Galleria dell’Accademia in Florenz und damit Herrin eines der berühmtesten Kunstwerke aller Zeiten: des David von Michelangelo. Einfach ist ihr Amt dort nicht, zwischenzeitlich war sie bereits entlassen, nun bis zur Höchstdauer verlängert. Von all dem erzählt sie am Telefon ziemlich gelassen, manchmal mit etwas amüsiertem Unterton: Sie hat mit der Kulturbürokratie zu leben gelernt, hat sie mit Fakten und Erfolgen für sich gewonnen, so scheint’s.

Die italienische Sprache war dabei nicht das Problem. Cecilie Hollberg, 1967 in Soltau geboren, lebte als Kind mit ihren Eltern drei Jahre in Rom, kam später während ihres Geschichtsstudiums mit einem Stipendium zurück nach Italien. „Das Problem war eher die Amtssprache, da muss man dann eben auch Wörter wie Leistungsnachweis und Haushaltsabrechnung beherrschen“, sagt Hollberg.

Der Anfang war überdies von eher misstrauischer Presse und politischer Stimmungsmache begleitet, die nichts mit ihrer Qualifikation zu tun hatten. „Wie mein neuer deutscher Kollege an den Uffizien war ich Ausländer, und dann noch eine Frau, das war gleich die doppelte Quote.“ Italienische Kollegen sahen ihre Pfründen wegbrechen.

Der damalige Kulturminister wollte die italienischen Museen mit neuen Strukturen zukunftsfähig machen und setzte dabei auf internationale Erfahrungen. Von den rund 500 großen staatlichen Museen sollten die 20 bedeutendsten autonom werden, da gehörte die Galleria mit ihrem David natürlich dazu. Bis dato war sie dem Pool der Museen von Florenz unterstellt gewesen wie die Uffizien, die Medici-Villen und der Bargello.

Auf die 20 Stellen gab es 1200 Bewerbungen, „ausgeschrieben im ,Economist‘, die suchten vor allem Manager, ich habe die Anzeige erst nach einem Tipp gefunden“, erinnert sich Hollberg. Sie bewarb sich auf drei Häuser und bekam dann die Galleria, die sie sich gewünscht hatte. Es kam zu Gegenklagen von Unterlegenen, „nicht bei mir, aber bei anderen Häusern, fünf mussten auch wieder gehen“. Alles nicht einfach. „Aber persönlich war das ganz anders, von den Mitarbeitern wurde ich sehr freundlich aufgenommen.“

Nun also Autonomie. „Klingt gut, aber da wir früher zu einem Pool gehört hatten, fehlte mir zum Beispiel der Verwaltungschef, auch Fachkollegen. Und ich hatte nur etwa 50 Prozent des benötigten Personals“, erzählt Hollberg. Nun wären Einstellungen eigentlich kein Problem gewesen, denn das Haus des Davids verzeichnet regelmäßig Besucherrekorde, die Galleria finanziert sich selbst und darf das Geld abzüglich 20 Prozent Umlage für die kleineren staatlichen Häuser auch behalten. „Aber ausgerechnet Personalhoheit haben wir nicht. Ich muss mich mit Zeitarbeitsfirmen behelfen, dabei gäbe es so viele hochqualifizierte Kunsthistoriker, die ich gebrauchen könnte.“

Wieder mal hieß es findig sein. „Ich habe die Gründung eines Freundeskreises angeregt, über den wir dann zum Beispiel Berater für die Sanierung gewonnen haben.“ Erschreckend sei besonders die technische Analyse gewesen: „Nur ein Drittel der Säle war klimatisiert, aber mit völlig veralteten Anlagen.“ Hollberg setzte Ausschreibungen in Gang, bekam einen internen Architekten für die Baumaßnahmen. 2019 waren die Pläne fertig. „Im ersten Lockdown haben wir nun endlich den Michelangelo-Saal mit dem David klimatisiert. Im zweiten Lockdown tauschen wir die Dachbalken und klimatisieren endlich den Saal mit den Gipsskulpturen, bis Juli wollen wir alle Räume mit neuem Klimasystem durchsaniert haben“, resümiert die Direktorin.

Für den Besucher ergibt sich in der Galleria häufig ein Eindruck von Enge. Wäre nicht auch ein Sonderparcours nur zum David nützlich, mit dem man die stets langen Warteschlangen abbauen und die Kunstwerke in den kleinen Sälen von Besucherströmen entlasten könnte? Davon hält Hollberg nun gar nichts. „Solche Fastfood-Versionen sind nicht mein Fall. Wir haben auch einen Bildungsauftrag und wollen nicht, dass die Menschen nur kurz ein Werk angucken, ein Selfie machen und wieder nach Hause laufen“, sagt sie entschieden.

Dafür will sie eben auch die anderen Werke in Wert setzen. „Wenn es in den Gemäldesälen so dunkel ist, dass man die Figuren auf den Bildern nicht erkennen kann, geht man einfach daran vorbei. Und wenn es im Gipssaal zu heiß ist, will man nur schnell raus. Da steuern wir jetzt gegen.“ Es wird ein neues Beleuchtungskonzept umgesetzt, und es entstehen neue Beschriftungen zu den Gemälden. „Dabei überdenken wir auch die Hängung.“

Für jeden Besucher gelte es, eine ansprechende Lesart zu finden. Es gibt einen Audioguide für Kinder, „den übrigens auch Eltern gern hören“, sagt Hollberg. Die Geschichten auf den Bildern, die Geschichte der Bilder müssten erläutert werden: „Man darf nichts mehr voraussetzen, auch die Bibel nicht“, sagt sie klar. Dabei hat die promovierte Historikerin gerade im Rahmen eines Lehrauftrags an der Florentiner Dependanz der Harvard-Universität über die Heiligen geforscht, die auf Gemälden vornehmlich durch Seidenkleidung identifiziert wurden: der Heilige Bartholomäus, der in Indien gewirkt haben soll, einem Ursprungsland der Seide, und die Heilige Katharina von Alexandrien, die eine Prinzessin gewesen sein soll und als solche in Seide ging. Das Thema hatte sich aus ihrer großen Textil-Schau in der Galleria ergeben.

Denn die Galleria wurde zwar für den David erbaut, um ihn vor den Umwelteinflüssen an seinem alten Standort vor dem Palazzo Vecchio zu schützen, aber sie birgt weitaus mehr. Wie der Name sagt, zum Beispiel die Sammlungen der Kunstakademie, die der Ausbildung der Maler und Bildhauer diente. Aber inzwischen auch die Musikinstrumentensammlung des Cherubini-Konservatoriums. „Wie in Braunschweig: ein unterschätzter Schatz“, so Hollberg.

Der seidige Lehrauftrag im Herbst 2019 belegt allerdings eine denkwürdige Volte in Hollbergs Karriere: Im August des Jahres war sie kurzfristig entlassen worden, „einfach weil es meine Stelle nicht mehr gab“. Tatsächlich hatte Kulturminister Dario Franceschini von den Sozialdemokraten, unter dem sie 2015 ins Amt kam, ihren Vertrag bereits auf weitere vier Jahre verlängert, natürlich mit der Klausel, dass es das Amt dann noch gibt. Aber im Juni 2018 kam eine neue Regierung aus der rechten Lega und der linken Fünf-Sterne-Bewegung ins Amt, die schlichtweg die Autonomie der Galleria aufhob und damit den Posten der Direktorin abschaffte. „Ich wurde im August 2019 per Telefon entlassen“, sagt Hollberg. Die Empörung unter den Kollegen, auch international, sei groß gewesen. Selbst ihre Anwälte hätten Schwierigkeiten gehabt, diese Lage zu entwirren.

Im Übrigen ging die Fünf-Sterne-Bewegung im September 2019 eine neue Koalition mit den Sozialdemokraten ein, wodurch Franceschini wieder ins Amt kam. „Er rief gleich an und sagte mir, er wolle mich wiederhaben. Aber das war verwaltungstechnisch durchaus schwierig, weil dafür die Galleria wieder autonom werden musste“, so Hollberg. Zwei Tage später, war sie wieder Direktorin. „Und das halbe Jahr, das ich aussetzen musste, darf ich nun länger bleiben, damit bin ich dann am längsten im Amt von den damals neuen Kollegen.“ 2024 endet nun ihr Vertrag. „Es war von vornherein klar, dass es nur eine Verlängerung geben darf, diese Spitzenämter sind alle auf acht Jahre befristet.“ Museumsleitung sollte es aber auch danach wieder für sie sein. „Ich habe in fünf Jahren Italien schon vier Regierungen erlebt, wer weiß, was sich noch entwickelt.“

Sie freut sich jedenfalls, nun die Fertigstellung des Museums im Laufe des Jahres 2021 im Amt zu erleben. Auch mit der Internetpräsenz, dem Zuwachs junger Besucher, dem Copyright für den David sieht sie das Haus angekommen im 21. Jahrhundert – „und das war ja der Auftrag“. Für eine Zwillingsfigur des David aus dem 3-D-Drucker für Dubai wird erstmals seit 20 Jahren der David genau durchgescannt, davon erhoffe man sich neue Erkenntnis zu ihrem Star.

Eine Verwaltungschefin, eine Restauratorin, eine Architektin gehören jetzt zum Team. „Und dass die Menschen mitziehen, dass sie Kontakt gehalten haben, auch als ich das halbe Jahr nicht da war, bestätigt mir, dass der Weg richtig war“, sagt Hollberg. Sie hält übrigens auch ihrerseits weiter Kontakt – in die Braunschweiger Region, dienstlich wie privat. Sie hat sich das neue Anton-Ulrich-Museum angesehen, der Freundeskreis des HAUM war zu Besuch in der Galleria. Jüngst entstand ein Film über Mozart in Florenz mit dem Staatsorchester, dem Theater der Jugend Wien und ihrer Galleria. Wenn nun bloß Corona endlich gebändigt wird, damit die Kunstfreunde im neuen Jahr die neue Galleria entdecken können!