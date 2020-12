Staatstheater Braunschweig präsentiert "Hänsel und Gretel"-CD

Die Aufnahme entstand als Weihnachtsgruß des coronabedingt geschlossenen Staatstheaters an sein Publikum, aber da „Hänsel und Gretel“ ja zur Walderdbeerzeit spielt, kann man die CD getrost auch jetzt noch anhören und verschenken. Natürlich wäre auch Brigitte Fassbaenders spannende Inszenierung überliefernswert gewesen, aber die wird es ja wohl hoffentlich nach der Wiedereröffnung der Theater und spätestens nächstes Weihnachten wieder live im Staatstheater geben. Inzwischen also muss der Hörersatz die Stimmung hochhalten.



Was an der Aufnahme besonders hervorzuheben ist, ist die exzellente Artikulation der Sängerinnen und Sänger. Da Engelbert Humperdinck als Wagner-Fan auch für seine Märchenoper üppige Orchesterfarben liebt, ist es sonst auf der Bühne nicht immer so einfach für die Sänger, sich gegen die Klangwand aus dem Graben durchzusetzen. Hier kann man Hänsel und Gretel nun regelrecht an den Lippen kleben. Da bräuchte man die kurzen Erläuterungen von Tobias Beyer als Erzähler kaum mehr.

Vater Besenbinder ist aus der Premierenbesetzung übrig geblieben

Generalmusikdirektor Srba Dinic ist mit dem Staatsorchester insofern auch ein aufmerksamer Begleiter. Die große dynamische, zündende Pracht, die bei der Premiere Kapellmeister Iván López Reynoso ausbreitete, erzielt er freilich nicht. Das Klangbild schon in der Ouvertüre ist eher korrekt als leidenschaftlich, dem Hexenritt fehlt es an Pfeffer. Der instrumentale Abendsegen ist gestrichen, aber diese Passagen sind es, in denen sich das Orchester mal ohne Rücksicht auf Sänger quasi wie in einer sinfonischen Dichtung entwickeln darf. Herrlich klingen die seidig irisierenden hohen Streicher im Nachklang des Gebets.



Aus der Premierenbesetzung ist nur Vater Besenbinder übrig geblieben: Maximilian Krummen singt ihn mit prägnantem Bariton, während Zhenyi Hou als Mutter Gertrud einen schön fülligen Mezzo beisteuert. Als Gretel bezaubert Jelena Bankovic (in der Premiere noch das Taumännchen) mit weichem, glockenklarem Ton, der sich auch gut mit den tiefengestützten Beiträgen von Isabel Stüber Malagamba als Hänsel mischt, besonders schön im Finale, wo sie den ganzen Kinderchor ersetzen. Im Tirili des Morgenerwachens geraten Bankovics Höhen allerdings leider etwas scharf. Jinkyung Park ergänzt gut als Sandmännchen. Der junge Tenor Fabian Christen muss noch in die Rolle der Knusperhexe hineinwachsen, die von Erfahrung und dem Mut zur Charakterisierung lebt.

Hexe ist auf der Bühne der Abräumer

Mit Matthias Stiers Premieren-Rollenporträt als schräge Knuspertante mit trotzdem lyrisch schönen Tönen kann er natürlich nicht mithalten. Aber etwas mehr Mut sollte er schon aufbringen, sowohl stimmlich auszusingen als auch grellere Farben für das Hintergründig-Böse der Figur zu finden. Die Hexe ist auf der Bühne schließlich der Abräumer! Wird aber überlistet, und so siegt am Ende Gottseidank und Freudenjubel. Sicher auch bei den Beteiligten des Staatstheaters, die das Werk nach spontaner Idee Anfang Dezember in drei Tagen einspielten, um es den Abonnenten zu schenken.

Es ist eine schöne Erinnerung und ein gutes Geschenk aus regionaler Produktion, erhältlich wegen der zurzeit im Lockdown befindlichen Theaterkassen nur online im Webshop des Staatstheaters für 10 Euro zuzüglich 3,50 Euro Versand, zu finden unter der Rubrik „Ticketshop“ auf der Homepage www.staatstheater-braunschweig.de