Zum Jahreswechsel: Vom Rausch des Rausches

Mancher mag es gerade Neujahr in Kopf und Magen spüren: Rausch ist eigentlich nur schön, so lange man ihn hat. Wir reden ja nicht vom süßen Prickeln, das sich zu Nicht-Corona-Zeiten am Neujahrsmorgen auf Walzerwogen ins Gemüt nostalgischer Seelen drängte.

Wir reden vom Rausch am Rande der Bewusstlosigkeit, der den Verstand weitgehend ausschaltet und zu trancehaft-intuitivem Verhalten, irrrationalen Gefühlssteigerungen bis hin zu Ekstase und und Visionen, aber oft auch bald zur Erschlaffung führt. Allfälliges Hilfsmittel zur Erreichung rauschhaften Zustands sind Drogen, angefangen beim Alkohol. Und Musik. Und Tanz. Und manchmal auch beschwörende Formeln.

Rausch ist nicht gleich Rausch

So geht das los bei den Trancetänzen der Urvölker, reicht über die drehenden Derwische bis zum Zungenreden der Pfingstjünger und endet irgendwann in den Elektrobeats des Techno. Freilich, Rausch ist nicht gleich Rausch, und gerade die spirituelle Komponente der rituellen Rauschübung wird sich wohl eher nicht bei den feiernden Jugendlichen der Loveparade finden.

Wohl aber das Ziel der Verstandesausschaltung, der massenweisen Verschmelzung im Taumel der Rhythmen und eine gewisse erotisierende Wirkung. Es sind Choreographen wie Hofesh Shechter und Sharon Ayal/Gai Behar, die, unter anderem bei Movimentos in der Wolfsburger Autostadt und beim Festival Tanztheater international in Hannover, in ihren Stücken diese Wirkmechanismen zeitgenössischer Musikphänomene künstlerisch ausgewertet haben.

Ferngesteuerte Konformität

Shechter zeigte dabei auch die politisch brisante Verführungskraft einer brachialen Metal-Ästhetik auf, die Individuen zu Masse, unterschwellig lenkbar und in der Enthemmung auch gefährlich machen kann. Ayal/Behar führten im technoiden Bewegungsgestus ihrer dem Beat ergebenen Tänzerinnen und Tänzer ebenfalls die Gefahr einer ferngesteuert funktionierenden Konformität vor.

Gleichzeitig fokussierten sie auch die ungeheure erotische Aufladung dieser als trainierte Körper im Trikot strotzenden Tänzer, die aber nicht auf der polaren Spannung der gleichgekleideten und gleich tanzenden Geschlechter beruhte, sondern sie verschmolzen zu einer androgynen Idee von Erotik, die jeder aus sich selber zog. Kunst hat sich seit Jahrtausenden des Rausches bedient, um Genie freizusetzen und höhere (oder tiefere) Wahrheiten zu entdecken, als der Verstand und die verstandesgemäß geübte Kunst es zulassen. Der Rausch war hier nicht Ziel, sondern Mittel zum Zweck.

Musik als natürlicher Verbündeter

Verlaine, Rimbaud und Baudelaire, Fantin-Latour und Dalí soffen und kifften nicht zum Vergnügen, sondern um im Unbewusstsein das Unterbewusstsein zu aktivieren oder gar Bewusstseinserweiterung zu erfahren. Die Musik war diesen Dichtern und Malern dabei natürlicher Verbündeter, da sie unabhängig vom verstandgesetzten Logos war und viel freier Gefühle und Stimmungen, aber auch das verstandesgemäß Unsagbare, Unsägliche und rein Irrationale ausdrücken konnte.

Und nicht umsonst verehrten sie Richard Wagner, dessen formen- und harmoniensprengende Musik die gesuchte Entgrenzung hörbar machte. Für sie war Wagner nicht der Verherrlicher deutscher Heldensagen, als welche ihn die rechtsnationalen Kreise Deutschlands später fälschlich rezipierten, sondern seine raunend-verwickelte Sprache, die endlose Chromatik seiner Klänge und der Rückgriff auf Mythen und Märchen war ein faustischer Gang zu den Müttern, ins Vorsprachlich-Urgründige.

Der lallende Urrausch

Das dauernde Es-Dur-Brummen zu Beginn des „Rheingolds“ beschreibt den Weltzustand vor der Schöpfung, ist nur Klang, ein hinduistisches Om, aus dem sich später die frühkindliche Echolalie der Rheintöchter löst: „Weia. Waga. Wagalaweia.“ Das ist der lallende Urrausch. Das Irrationale befindet sich, wie im Leben auch, allerdings bei Wagner schon bald im Konflikt mit der Ratio.

Psychologische Archetypen nach Art der griechischen Tragödie bestimmen die Konstellationen. Wie im „Rheingold“ mit dem Zwerg Alberich der Trieb ins Bild kommt, taucht mit Gott Wotan die Gedankenarbeit auf, die Zivilisation und ihr Machtstreben, das mit den Urkräften von Natur und Liebe kollidiert.

Dem Liebesrausch gilt Wagners ganze Hingabe. Wenn die Geschwister Siegmund und Sieglinde auf den Flügeln von „Winterstürme wichen dem Wonnemond“ ihrer sexuellen Vereinigung entgegenjagen, ist das als crescendierender orchestraler Akt gestaltet, der auch die Zuschauer den Inzesthintergrund vergessen lässt, sie im Duktus der zunächst ganz schlichten Melodie mitreißt und über zwanzig Minuten bis zum gerade noch rechtzeitig zufallenden Vorhang der Ekstase entgegentreibt.

Harter und zarter Rausch

In Thomas Manns Adaption der Oper als „Wälsungenblut“ folgt auch beim erregten Zuschauerpaar der Koitus. Ähnlichen Taumel erleben Siegfried und Brünnhilde, die nach mehrmaligem Annähern und wieder Zurückschrecken sich am Ende unter den Rufen „Leuchtende Liebe, lachender Tod“ zu explodierendem Orchester quasi in Todesverachtung vereinigen. Aber Wagner kennt auch den zarten Rausch des Waldwebens, wo Siegfried in weichem Streichermodulieren allein mit sich und der Natur verschmilzt.

Immer steht der Rausch bei Wagner in dramaturgischer Funktion, markiert entfesselte Urkräfte, setzt sie wie eben gezeigt positiv, zuweilen aber auch negativ in Kontrast zu den vielfachen Erörterungen der Bühnenfiguren. Wotans Vision von Walhall oder seinem opulent-magischen Feuerzauber für die geliebte Tochter Brünnhilde gehen wortreich entwickelte Konflikte voraus. Wenn zu Siegfrieds Tod und Trauermarsch tiefe Instrumente herrschen, die stockend erst in Takt kommen, sich zwar blechern steigern, aber wie geborsten, am Abgrund einer sinnlos gewordenen Welt, dann konnten das nur Nazis als Heldenmarsch interpretieren.

Hier bricht die Erde auf zu einem riesengroßen Grab menschlicher Visionen. Und so hat Harry Kupfer das in Bayreuth auch gezeigt. Auch diese Musik ist rauschhaft, aber aus unsagbarem Leid und wie ein Orgasmus des Nihilismus. Gleichwohl: Ohne den dramatischen Kontext lässt sich Musik immer auch missdeuten oder manipulativ benutzen. Wenn im Walkürenritt das Blech und Frauenstimmen sich aggressiv überschlagen, dann drückt das so rauschhaft die aggressive, von den Pferdestößen akzentuierte Wesensart dieser Kriegsmaiden aus, dass nicht umsonst Francis Ford Coppola in „Apocalypse now“ diese Musik als Aggressionsmittel einsetzt.

Martialische Dynamik

Aber schon bei Wagner ist es ein als unmenschlich denunzierter Kriegsrausch der Amazonen, dem er das Mutterglück Sieglindes und Brünnhildes Fürsorge entgegensetzt. Und dort zum ersten Mal jenes Motiv der Liebesallgewalt aufscheinen lässt, mit dem er am Ende der „Götterdämmerung“ als letztem Teil des Nibelungen-Zyklus auch den Nihilismus beantworten wird: schwelgend in hoffender Liebe über den wieder gereinigten Wassern des Rheingolds. Ähnlichen Kontrast bilden im „Lohengrin“ das ätherische Vorspiel zum ersten Akt, das aus seidigen Streicherhöhen seine Botschaft der Nächstenliebe sendet, und das Vorspiel zum dritten Akt, bei dem in martialischer Dynamik die Kriegskräfte krachend triumphieren.

Berauschend, verführerisch bis zur Weltgefährlichkeit kann Wagners Musik sein, wie schon Thomas Mann unterstrich, aber eben Ausdruck von Trieben, die in Mensch und Welt tatsächlich wüten, und denen Wagner freilich den Sieg nicht gönnen will.

Nicht mal dem enthemmten Sexus, wie ihn Baudelaire und seine Freunde vor allem aus Wagners „Tannhäuser“ kannten. Für dessen Pariser Aufführungen hatte Wagner das Venusberg-Bacchanal nachkomponiert, eine in eindeutigen Rhythmen unter perkussiven Klangballungen explodierende Musik, die das enthemmte Eros-Center der Venus charakterisiert und das John Neumeier für Bayreuth mit einem wie Geschlechtsteile wabernden Ballett illustrierte. Aber Tannhäuser wird es trotzdem fad in dieser Sexhölle.

Wie im unendlich langsam gesteigerten Begehren des Ravelschen „Boléro“, der auf dem Höhepunkt kakophon zusammenbricht und die Leere nach der Erfüllung nur noch spürbarer macht. Und dann? Der Rausch schafft Gegenwelten, künstliche Paradiese, die dem Unterbewussten, Nachtseitigen und Ambivalenten Raum geben, oft dem Todesreich nahekommen. Ein schon in der Romantik geübtes Konzept, das Wagner vor allem in seinem mysteriösen Musikdrama „Tristan und Isolde“ auskostet. Ein Drama ohne Drama, ein Ehebruchsverhältnis, das sich zumindest in Wagners Oper nicht körperlich realisiert, und doch der ganz große, über vierstündige erotische Rausch.

Verschmelzung des Einzelnen mit dem Ganzen

Es ist ein unreiner Eingangsakkord, aus dem sich die das Stück beherrschende Chromatik ergibt und als unterschwellige Sehnsucht den Zuschauer bis zur erlösenden harmonischen Auflösung am Schluss in Spannung hält. Dazu im nächtigen Liebestreff des zweiten Akts ein orchestrales Aufwogen, das sich immer höher schaukelt und die Protagonisten unter Identitätsvertauschung in die Ekstase treibt: „Tristan du, ich Isolde, nicht mehr Tristan“ stammelt der Held. Die gendermäßige Vertauschung erzeugt Androgynität wie im Techno. Wie in der Geschwisterliebe Siegmunds und Sieglindes liegt im Erkennen des Gleichen im Nächsten aber auch das hinduistische „Tat twam asi“, somit ein Konzept der Nächstenliebe und philosophisch eines der Verschmelzung des Einzelnen mit dem Weltganzen.

So kann die Leere nach dem Höhepunkt vermieden werden. So erlebt Isolde nach Tristans Tod das Finale der Oper unter Wiederherstellung der Tonartenharmonie als erotisch-religiöse Vereinigung: „In dem wogenden Schwall, in dem tönenden Schall, in des Weltatems wehendem All, ertrinken, versinken, unbewusst, höchste Lust“. Mehr Rausch geht nicht.