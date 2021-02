Drehbuchautor Jean-Claude Carrière gestorben

Jean-Claude Carrière, französischer Drehbuchautor und Oscar-Preisträger, 2014 in Paris.

"Cyrano von Bergerac", "Die Blechtrommel" und "Schöne des Tages": Jean-Claude Carrière verfasste Drehbücher für einige der berühmtesten Filme der Kinogeschichte.

Nun ist der Oscar-Preisträger im Alter von 89 Jahren in der Nacht zum Dienstag gestorben, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Tochter Kiara Carrière berichtete. Er sei in seiner Wohnung im Schlaf verstorben.

Carrière hinterlässt der Nachwelt zahlreiche Drehbücher, Adaptationen, Romane und Essays. In seiner über 50-jährigen Karriere hat er mit den Größten der Filmbranche zusammengearbeitet, darunter mit Volker Schlöndorff, für den er die Drehbücher für "Die Blechtrommel" und "Der Unhold" verfasste. Auch das Skript zu den Verfilmungen der Erfolgsromane "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" von Milan Kundera und "Cyrano de Bergerac" von Edmond Rostand mit Gérard Depardieu als Titelfigur stammen aus seiner Feder.

Seine Karriere begann er 1957 mit Schreiben von Romanen, ehe er den Film entdeckte. Mitte der 60er Jahre entstand eine langjährige Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur Luis Buñuel, für den er unter anderem die Drehbücher für "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" und "Tagebuch einer Kammerzofe" mit Jeanne Moreau schrieb. Für sein Lebenswerk wurde er 2016 von der Europäischen Filmakademie geehrt. Zwei Jahre zuvor hatte er einen Ehren-Oscar erhalten.

Carrière, der am 17. September 1931 in Südfrankreich geboren wurde, war ein Multitalent. Gelegentlich stand er selber vor der Kamera wie in "Avida" und "Die Liebesfälscher". Als Liedertexter tat er sich unter anderem für Brigitte Bardot, Jeanne Moreau und Juliette Gréco hervor.

