Hugh Grant als Bösewicht in Fantasyfilm

Der britische Komödienstar Hugh Grant (60, "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück", "Notting Hill") wird demnächst als Bösewicht auf der Kino-Leinwand zu sehen sein.

In der geplanten Verfilmung des Fantasy-Rollenspiels "Dungeons & Dragons" soll Grant den Hauptantagonisten verkörpern, wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten.

US-Nachwuchsstar Sophia Lillis (19, "Es") stößt ebenfalls zur Besetzung. Chris Pine ("Star Trek"), Michelle Rodriguez ("Fast & Furious") und Regé-Jean Page ("Bridgerton") waren zuvor schon gecastet worden.

Das Fantasy-Spiel in einer magischen Welt mit Drachen, Orks und Schatzsuchen zieht seit über 40 Jahren weltweit Millionen von Anhängern in seinen Bann. Als Regisseure sind Jonathan Goldstein und John Francis Daley an Bord, die zuvor gemeinsam die Komödien "Vacation - Wir sind die Griswolds" und "Game Night" drehten.

Grant spielte zuletzt in der Miniserie "The Undoing" an der Seite von Hollywood-Star Nicole Kidman in der Hauptrolle.

