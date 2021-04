Corona: Günther Jauch bleibt in Quarantäne

Köln/Potsdam Jauch hat sich mit Corona infiziert und ist in Quarantäne. Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ fällt er womöglich erneut aus.

Moderator Günther Jauch ist bereits mehr als zwei Wochen in Quarantäne

Ein Ende ist nicht absehbar: Die Viruslast sei immer noch hoch, teilte Jauch mit

Ob er am Samstag an seiner Liveshow teilnehmen kann, ist noch ungewiss

Günther Jauch wird das Coronavirus nicht los. Bereits mehr als zwei Wochen befindet er sich in häuslicher Quarantäne. Am späten Mittwochabend sagte er bei "stern TV" in einer Videoschalte: "Es geht mir im Prinzip ganz gut, aber ich werde das Virus nicht los. Ich teste und teste und teste und es ist immer noch da." Die Viruslast sei weiterhin hoch.

Schon an den vergangenen zwei Samstagen wurde Jauch in seiner Liveshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" vertreten - beim ersten Mal von acht Frauen. Mehr zu TV-Sendungen: Heino: Diskussion um "Deutschen Liederabend" in Düsseldorf

Jauch darf sein Haus nicht verlassen. Bei "stern TV" sagte er, eventuell könne er sich freitesten, um die Liveshow zu moderieren. Es sei aber noch offen, ob das geht. Jauch gab zu: Er habe die Sache anfangs unterschätzt und gedacht, dass die Infektion schneller vorbeigehe. Lesen Sie hier: Das sind die wichtigsten Talkshows im deutschen Fernsehen

Corona-Infektion bei Jauch hat für Aufregung gesorgt

Jauchs Infektion hatte für Aufsehen gesorgt, weil der 64-Jährige eines der Werbegesichter der Impf-Kampagne der Bundesregierung ist. Er stellte aber letzten Samstag klar, dass er noch nicht geimpft sei, für die Fotos nur mit einem Pflaster posiert habe. "Ich werde erst geimpft, wenn ich dran bin. Ich weiß noch nicht, wann es ist."

"Ich bin einer von über drei Millionen Corona-Infizierten in Deutschland und kuriere meine Covid-19-Erkrankung bis zum Ende der häuslichen Isolierung zu Hause aus", hatte der 64-Jährige zuvor erklärt.

