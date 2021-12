"Anne Will" heute: Diese Gäste sind heute in der Sendung dabei

Berlin. Immer sonntags spricht Moderatorin Anne Will mit ihren Gästen über aktuelle Themen. Hier lesen Sie, wer an diesem Wochenende dabei ist.

ARD-Talkshow "Anne Will": Diese Gäste sind am Sonntag im ARD-Talk

Anne Will lädt auch am heutigen Sonntag wieder Menschen aus Politik und Gesellschaft in ihre Talkshow ein

Welches Thema welche Gäste diskutierten mit der Moderatorin? Und um welches Thema geht es?

Alle Infos zur heutigen Ausgabe

Von der Bundeskanzlerin bis hin zum Krankenpfleger – sie alle saßen schon im Talkshow-Studio von Anne Will. Die Moderatorin lädt jede Woche Politiker, Journalistinnen und Fachleute aus der Breite der Gesellschaft ein, um über ein Thema des aktuellen politischen Geschehens zu sprechen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Politisch denken, persönlich fragen", das ist das Motto der Talkerin. Die ARD gibt die Gäste in der Regel vorab bekannt. Die Sendung wird live ausgestrahlt.

Das Thema der Sendung am 5. Dezember lautet: "Impfpflicht und Lockdown für Ungeimpfte – gewinnen Bund und Länder so die Kontrolle zurück?"

"Anne Will": Diese Gäste sind am 5. Dezember dabei:

Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern

(CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern Karl Lauterbach (SPD), Gesundheitsökonom und Epidemiologe

(SPD), Gesundheitsökonom und Epidemiologe Konstantin Kuhle (FDP), Innenpolitischer Sprecher der Fraktion

(FDP), Innenpolitischer Sprecher der Fraktion Carola Holzner , Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin; bekannt als "Doc Caro"

, Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin; bekannt als "Doc Caro" Cerstin Gammelin, Stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin

TV-Moderatorin Anne Will.

Lesen Sie auch: "Anne Will" und Co. – Was verdienen Talkshow-Gäste?

Die Talkshow von Anne Will gehört seit Jahren zu den beliebtesten im deutschen Fernsehen. Sie dauert 60 Minuten und startet in der Regel sonntags um 21.45 Uhr. Die Erstausstrahlung war am 16. September 2007. Produziert wird die Sendung von Wills eigener Produktionsfirma Will Media GmbH.

(fmg/mja)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: [email protected]