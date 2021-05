Zikaden-Invasion in den USA nach 17 Jahren im Untergrund

Sa, 22.05.2021, 12.49 Uhr

Alle 17 Jahre tauchen sie in großen Schwärmen an der Ostküste der USA auf: Zikaden. Nach kurzer Zeit beginnt eine große Paarungsorgie. Die daraus resultierenden Larven graben sich etwas später in den Boden ein und leben dort 17 Jahre lang vom Saft von Wurzeln, bevor der nächste Zyklus beginnt. AFP-TV hat sich das Phänomen näher angeschaut.