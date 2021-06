Pinar Atalay wechselt von ARD-Tagesthemen zu RTL

Die Fernsehmoderatorin Pinar Atalay wechselt von den ARD-Tagesthemen zum Sender RTL. Dort soll sie am 29. August das große Wahl-Triell gemeinsam Peter Kloeppel moderieren. Das gab der Sender am Dienstag in Köln bekannt.

"In diesen politisch spannenden Zeiten wird das journalistische Profil von RTL weiter gestärkt, und ich freue mich, daran teilhaben zu dürfen", sagte Atalay gegenüber RTL.

Der Sender RTL hatte bereits vor einiger Zeit bekanntgemacht, dass er mit dem früheren Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer eine Nachrichtensendung anbieten wolle. Details sind noch unklar. Vor kurzem heuerte beim Konkurrenzsender ProSieben in Unterföhring bei München zudem die Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis an. (fmg mit dpa)