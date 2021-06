Ehren-Oscars für Liv Ullmann und Samuel L. Jackson

Die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann (82) und ihr US-Kollege Samuel L. Jackson (72) werden 2022 mit Ehren-Oscars ausgezeichnet.

Auch die amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Elaine May (89) wird mit dem "Honorary Award" geehrt, während "Lethal Weapon"-Star Danny Glover (74) für sein soziales Engagement den Jean-Hersholt-Preis erhalten soll. Dies gab die Oscar-Akademie in Beverly Hills bekannt. Die Trophäen sollen im Rahmen der "Governors Awards"-Gala am 15. Januar 2022 in Los Angeles überreicht werden.

Für die Ehren-Oscars gibt es keine Jury, sondern die Akademie sucht Personen aus, die eine "tiefgreifende Bedeutung" für Film und Gesellschaft geliefert haben.

Ullmann wurde vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Ingmar Bergman in Filmen wie "Szenen einer Ehe" und "Von Angesicht zu Angesicht" bekannt. Jackson spielte in über 100 Filmen mit, darunter "Do the Right Thing", "Shaft", "Pulp Fiction", "Django Unchained" und "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers". May schrieb unter anderem die Drehbücher für Filmhits wie "Reds" "Tootsie", "The Birdcage" und "Mit aller Macht".

Glover, durch Filme wie "Die Farbe Lila", "Der einzige Zeuge" und die "Lethal Weapon"-Serie bekannt, ist neben seiner Filmarbeit als Aktivist tätig. Er setzt sich für die Rechte von Arbeitern und als Goodwill-Botschafter des Kinderhilfswerks Unicef ein.

