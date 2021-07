Frankreichs Blueslady Nina Attal freut sich auf Wolfsburg

Nina Attal und Band waren bereits 2018 in der Autostadt zu Gast. Am Sonntag, 18. Juli, stellt die 29-jährige Sängerin und Gitarristin beim Sommerfestival ihr neues Album „Pieces of Soul“ vor.

Nina Attal ist eine Ausnahmeerscheinung in der Blues- und Soulszene. Die Sängerin und Gitarristin aus Paris machte sich schon als Jugendliche einen Namen in Pariser Live-Clubs. 2010 brachte sie mit 18 Jahren ihr Debütalbum heraus. Es folgten weitere CDs, Support-Tourneen für Jamie Cullum und Robben Ford, aber auch eigene Tourneen, Fernsehauftritte und Gastspiele auf großen Festivals. Nach einer privaten und pandemiebedingten Auszeit ist nun ihr neues Album „Pieces of Soul“ erschienen. Am Sonntag, 18. Juli, 16 Uhr, stellt die 29-Jährige es beim Sommerfestival der Autostadt vor. Wir telefonierten vorab mit ihr.

Wann haben Sie mit dem Gitarrenspiel begonnen?

Ich war etwa zwölf Jahre alt. Ich hatte vorher schon Klavierunterricht, aber ich begann in dieser Zeit, intensiv Rock- und Bluesmusik zu hören. Ich habe meine Eltern bekniet, mir eine Gitarre zu kaufen, denn ich wollte unbedingt Rock’n’Roll spielen.

Waren Ihre Eltern begeistert?

Doch, das war schon okay für sie. Sie haben mich immer stark unterstützt. Außerdem war es ja auch ihre Musik. Sie haben mir Künstler und Bands wie die Rolling Stones, David Bowie und Lou Reed nahegebracht. Als ich intensiv mit dem Gitarrespiel begann, habe ich mich dann mit all den Saitenhelden vertraut gemacht, AC/DC, Led Zeppelin und Jimi Hendrix gehört. Aber ich war auch neugierig, was sie inspiriert hatte, und so kam ich auf den Blues, und die Faszination dafür hat mich nie verlassen.

„Ich wollte schon als Schülerin anders sein“

Das war aber vermutlich nicht die Musik, die Ihre Mitschüler und Freunde gehört haben?

Nein, ich war die einzige auf meiner Schule, die so etwas liebte. Aber das hat mich nicht gestört, ich wollte ohnehin anders sein und meinen eigenen Weg finden.

Wie haben Sie es geschafft, Anschluss an die Pariser Musikszene zu finden? Sie waren ja noch sehr jung.

Ich bin einfach mit meiner Gitarre in Bluesclubs gegangen, in denen es offene Jamsessions gab, bei denen Musiker spontan zusammenspielten. Da war ich so 14, 15 Jahre alt. Ich habe schnell gemerkt, dass das meine Welt und meine Zukunft ist, auf einer Bühne zu stehen und mit anderen zusammenzuspielen. Es war eine ganz wichtige Zeit in meinem Leben.

Durchbruch bei einem großen Nachwuchswettbewerb

In Deutschland ist die Bluesszene und eigentlich die gesamte Musikszene noch ziemlich männlich dominiert. Wie verhält es sich in Frankreich? Und wie sind ältere Musiker mit Ihnen umgegangen?

Mittlerweile bricht diese männlich Dominanz wirklich ein wenig auf, in der Musikszene wie überall anders ja auch. Es gibt immer mehr Musikerinnen, die selbstbewusst auftreten, auf der Bühne, aber auch hinter den Kulissen. Damals haben mir auch meine Eltern geholfen, die oft dabei waren und schauten, dass ich nicht in Schwierigkeiten geriet. Ich musste ja am nächsten Morgen wieder in die Schule. Aber viele Musiker sind für mich auch schnell zu so etwas wie älteren Brüdern geworden, die sich sehr nett um mich gekümmert haben.

Gab es ein entscheidendes Konzert oder eine Aufnahme, die Ihnen schließlich zum Durchbruch verholfen hat?

Jede Erfahrung lässt einen wachsen. Aber ein wichtiger Schritt war ein großer Blues-Nachwuchswettbewerb in Frankreich, bei dem ich 2009 mit eigenen Songs gleich mehrere Preise gewonnen habe. Das hat mich schon bestärkt. Ich habe dann immer mehr Konzerte gespielt und bin auf Tour gegangen, durch Clubs, aber es ging schließlich auch auf große Bühnen, wie das Montreux Jazz Festival, wo ich vor tausenden Leuten gespielt habe. Das sind fantastische Momente. Ganz wichtig für mich ist auch mein neues Album „Pieces of Soul“, weil ich glaube, dass ich musikalisch wirklich ganz bei mir selbst bin.

„Zurück zu meinen Wurzeln“

Sie sind nicht solo aufgetreten, sondern mit einer Band. Ist das eine feste Besetzung? Und wie haben Sie die als 17- oder 18-Jährige Frontfrau zusammenbekommen?

Auf den Jamsessions hatte ich als Jugendliche eine Menge gute Musiker kennengelernt. Ich habe einige von ihnen gefragt, ob sie nicht Lust hätten, mit mir meine Songs zu spielen – das hatten sie. Das fühlte sich gut an, aber ich bin auch dankbar dafür. Zeitweise hatte ich eine richtig große Band mit Bläsern und Background-Stimmen. Aber für „Pieces of Soul“ habe ich sie wieder auf fünf Musiker reduziert. Das Album sollte sehr direkt klingen und zurück zu meinen Wurzeln gehen.

In vielen Songs auf „Pieces of Soul“ geht es um eher traurige Themen wie Einsamkeit, zerbrochene Beziehungen und unerfüllte Sehnsucht. Doch der Sound ist eher hell, entspannt, freundlich – wie passt das zusammen?

Für mich ist das Album wie eine Wiedergeburt. Ich habe mit dem Schreiben der Songs vor zweieinhalb Jahren begonnen, als mein Leben etwas aus den Fugen war, vor allem, weil eine langjährige Beziehung zerbrochen war. Ich musste mich neu finden und bin auf einen Roadtrip die Westküste der USA entlang gegangen. Musikalisch war das eine Reise zurück zu meinen Teenagertagen, als ich viel 70er Jahre Rock und Blues gehört habe, der ja stark von Bands aus dem Westen und Süden der USA geprägt wurde. Als ich zurück nach Paris kam, war ich wirklich voller Inspiration und fühlte mich wiederverbunden mit meiner Gitarre und meinen Wurzeln. Und so ist es zugleich ein introspektives und sonniges, lichtvolles Album geworden.

„Ich weiß genau, worauf ich hinaus will“

Wie stark durchkomponiert sind die Songs, und wie groß ist der Anteil an Improvisation?

Ich verbringe wirklich Monate damit, nur mit meiner Gitarre und Stimme an den Songs zu arbeiten. Viele Ansätze habe ich verworfen. Die Pandemie hat mir noch mehr Zeit gegeben, an den Titeln zu feilen. Als ich mich schließlich wieder mit den Musikern treffen konnte, haben wir in vielen Sessions daran gearbeitet, die Titel richtig zum Leben zu erwecken. Im Studio habe ich dann mit meinem Produzenten nochmal intensiv an den Gitarrensounds gearbeitet. Es war ein langer, aber sehr erfüllender Prozess.

Sind Ihre Gitarrensolis improvisiert?

Die sind größtenteils improvisiert. Aber ich weiß vorher natürlich genau, worauf ich hinaus will.

Wie populär sind Blues und Soul derzeit in Frankreich? Wird Ihr Album im Radio gespielt?

Meine Musik entspricht nicht dem Mainstream. Aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen diese komplett durchgestylten und programmierten Titel satt und wieder Lust auf rockigere, erdigere Musik haben. Ich kämpfe wirklich dafür, diese Art von Musik am Leben zu halten. Dabei geht es mir nicht darum, genau zu klingen wie die großen Bluesklassiker. Ich will schon meine eigenen Farben einbringen.

„Frankreichs Regierung hat die Kulturszene gut unterstützt“

Erreichen Sie eher ein älteres Publikum, oder auch richtig junge Leute?

Doch, auch, das bekomme ich über meine Social-Media-Kanäle mit. Und während der Pandemie sind die Verkäufe von Gitarren in Frankreich massiv angestiegen, und viele Käufer waren offenbar sehr jung. Ich glaube, da gibt es ein Revival.

Wie war die Situation für Musiker während der Pandemie in Frankreich?

Wir können uns wirklich relativ glücklich schätzen, denn die Regierung hat die Kulturszene ziemlich gut unterstützt. Aber psychisch war es hart, keine Konzerte spielen zu können und als Musiker nicht zusammenzukommen. Andererseits war es eine Chance, mal eine Auszeit zu nehmen und Dinge zu tun, zu denen man sonst nie kommt.

Am Sonntag spielen Sie in der Wolfsburger Autostadt. Wird das eines Ihrer ersten Konzerte nach dem Lockdown sein?

Wir haben ab Mitte Juni wieder erste Konzerte gespielt. In dieser Woche geben wir drei Konzerte in Deutschland. Wir freuen uns sehr darauf, und für mich ist es eine gute Gelegenheit, ein bisschen an meinem Deutsch zu arbeiten. Ich hoffe, dass merkt man dann auch schon auf der Bühne.

