Max Mutzke singt ARD-Olympia-Song "Beste Idee"

Der Popmusiker Max Mutzke (40) singt den offiziellen Olympia-Song der ARD. Die neue Single heißt "Beste Idee" und kommt an diesem Freitag heraus, wie seine Plattenfirma Universal mitteilte.

Mit dem Lied habe Mutzke "seine ganz persönliche Hymne auf die Gemeinsamkeit und auf den Zusammenhalt geschrieben", hieß es. "Auf all das, was die Menschen verbindet und was sie stärker macht. Egal, ob als Pärchen, als Freunde, Familie oder auch als Mannschaft bei den Olympischen Spielen."

Die Zeile "Wir sind die beste Idee, die wir je hatten" sei ihm beim Autofahren gekommen, wurde Mutzke zitiert. "Ein starker Satz, der eine starke Emotion ausdrückt. Ein Gefühl, das nicht unbedingt nur auf die Partnerschaft limitiert ist. Dieses Gefühl ist universell und lässt sich auch auf die besten Freunde anwenden. Auf das geliebte Haustier, dem man treu verbunden ist oder natürlich auch auf die Lieblingsmannschaft im Sport, für die das Herz schlägt", erklärte der 40-Jährige.

Seinen ersten Auftritt auf großer Bühne hatte Mutzke 2004 beim Eurovision Song Contest (ESC) mit dem von Stefan Raab geschriebenen Titel "Can't Wait Until Tonight". Damals erreichte er den achten Platz bei dem Musikwettbewerb. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio beginnen nächste Woche Freitag (23. Juli).

© dpa-infocom, dpa:210715-99-389473/2