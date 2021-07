Filmfest in Cannes geht zu Ende - Goldene Palme für "Titane"

So, 18.07.2021, 10.49 Uhr

Beim Filmfestival in Cannes standen in diesem Jahr 24 Filme im Wettbewerb, bei vier von ihnen führten Frauen Regie. Die Goldene Palme ging in diesem Jahr an das Grusel-Drama "Titane" der Französin Julia Ducournau.