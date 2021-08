IBES 2022: Welche Promis ziehen ins Dschungelcamp ein?

Wegen Corona fand das diesjährige Dschungelcamp in Köln statt. Ob es im nächsten Jahr wieder in Australien stattfindet, ist unklar.

2021 lief es für das Dschungelcamp von RTL nicht sonderlich gut

Nicht wie sonst in den Vorjahren üblich konnte IBES in Australien stattfinden

Und auch dieses Jahr steht es auf der Kippe - immerhin stehen nun die ersten Promis fest

Die Gerüchte um das Dschungelcamp 2022 halten an. Wie zuletzt bekannt wurde, wird die britische Version von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auch im nächsten Jahr nicht in Australien stattfinden. Damit steht auch der Austragungsort für die deutsche Version des Dschungelcamps auf der Kippe. Bereits in diesem Jahr war das Dschungelcamp wegen der Corona-Pandemie in Köln und nicht in Australien gefilmt worden.

Was dieses Jahr jedoch schon früher als gewohnt bekannt ist, sind die ersten Teilnehmer. Wie RTL bestätigte, stehen 2022 drei Kandidaten bereits fest. Dabei sind:

Modeschöpfer Harald Glööckler (55)

Harald Glööckler (55) Sänger Lucas Cordalis (53)

Lucas Cordalis (53) Der Dschungelshow-Gewinner von 2021 Filip Pavlović (28)

Dschungelcamp: Wer 2022 teilnehmen könnte

Aber auch was die weiteren Teilnehmer betrifft, gibt es einige Gerüchte. So wird immer wieder spekuliert, ob „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin Lisha Savage, , von „Kampf der Realitystars“, oder , Ehefrau von Luca Cordalis, 2022 dabei sein werden.

Bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" 2021 waren folgende Prominente dabei:

"Love Island"-Star Mike Heiter

"Mister Germany" und "Bachelor" Oliver Sanne

"Sommerhaus der Stars"-Gewinnern Xenia Prinzessin von Sachsen

GNTM-Teilnehmerin Zoe Saip

Model Bea Fiedler

Reality-Star Christina Dimitriou

Djamila Rowe

"Bachelor" Filip Pavlović

Reality-Star Frank Fussbroich

"Prince Charming" Lars Tönsfeuerborn

DSDS-Teilnehmerin Lydia Kelovitz

(msb)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de