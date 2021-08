"Bachelorette": Trotz vieler Küsse - dieser Kandidat muss gehen

"Ne wilde Hilde ist das nicht. Die musst du an die Hand nehmen", das hat jüngst David Friedrich, der Ex-Freund der aktuellen Bachelorette, über die 26-Jährige gesagt. Kein nettes Zitat, insbesondere nach der vergangenen Folge, in der sich Maxime Herbord fragte, ob es an ihr liege, dass vier Männer freiwillig ausstiegen.

Die gute Nachricht vorab: Diesmal, in Folge sieben, ist niemand einfach gegangen. Im Gegenteil. Die vier verbliebenen Kandidaten Dominik Bobinger, Max Adrio, Raphael Fasching und Zico Banach scheinen die Kommunikationsdesignerin wirklich zu mögen.

Bachelorette-Mama prüft Kandidaten

Obwohl ihre Mutter und beste Freundin zu Besuch kommen, um alle Kandidaten einmal zu prüfen, ist weder sie noch die Zuschauenden danach schlauer, wer nun der Auserwählte sein könnte. Denn das Fazit der beiden: Alle sehr sympathisch, sehr unterschiedlich, aber das Herz am rechten Fleck.

Vor ihnen müssen die - man will sie Jungs nennen, aber per definitionem wohl - Männer tanzen, Witze erzählen, erklären, wie ordentlich sie einen Haushalt führen und ob sie umziehen würden. Angefeuert wird das Duo dabei von Maxime. Die ist nämlich über einen Kopfhörer mit den beiden verbunden und gibt Anweisungen, was gefragt werden soll.

Bachelorette: Folge mit vielen Küssen

Vielleicht hilft es also, die Familien der Kandidaten kennenzulernen. Und so überrascht die Bachelorette alle damit, dass sie der Reihe nach alle Eltern via Web-Call trifft. "Da hast du ja eine schöne Frau an deiner Seite", lobt Max' Mama ihren Sohn. "Dann kannst du ja mit so einem Wirbelwind wie Max klarkommen. Die Holländer sind doch chillig", ist sie sich sicher, als sie erfährt, dass Maxime holländische Wurzeln hat. Weil es so schön ist, hängen die beiden noch ein Date dran und küssen sich zum ersten Mal. Es habe gekribbelt, resümiert Maxime und grinst.

Raphaels Familie will wissen, welche Eigenschaften ihr denn besonders gut an ihm gefallen würden. Mit ihm könne sie sich entspannen, allem entfliehen, so ihre Antwort.

Als Mama, Papa und Oma nicht mehr zuschauen, fasst sich der Fotograf ein Herz und küsst als letzter Kandidat Maxime. "Der hat da die geballte Ladung reingebracht", kommentiert sie den sehr energisch erscheinenden Kuss.

Zico, Raphael, Dominik und Max (v.li.) kämpften in Folge sieben um das Herz der Bachelorette. Foto: TVNOW

Bachelorette: Familien werben für Kandidaten

Zico stellt die Bachelorette gleich erstmal als "meine Maxime" vor. Ähnlich euphorisch ist auch seine Mutter: "Mein Zico ist schon ein 6er im Lotto". Das ist dem sonst so selbstbewussten Kölner sichtlich unangenehm. Sie sage das doch nur, weil sie seine Mama sei, sagt er im Tonfall eines kleinen Jungens. Das und der Fakt, dass er einen Hund namens Alf hat, macht ihn aber auch ein bisschen sympathisch. Ein Küsschen bekommt er natürlich bei einem anschließenden Date auch.

Genau wie Dominik, der ganz gerührt ist, als er seine Familie über den Bildschirm sieht. Dominik habe einmal einem Bettler seine Schuhe geschenkt, erzählt seine Schwester freimütig. Es wirkt lieb gemeint, aber ein bisschen zu gut vorbereitet. Und im Prinzip auch unnötig, erwies sich der 30-Jährige in den vergangenen Folgen doch als überaus verständnisvoller, rücksichtsvoller und sensibler junger Mann.

Trotz der zahlreichen Küsse muss auch diesmal wieder einer gehen. Man ist nicht völlig überrascht, als Maxime Dominik nach Hause schickt – wenngleich es einem etwas leid tut. Denn ihren Abschiedsworten "du bist herzensgut, behalte dir das bei", möchte man einfach nur zustimmen, so gern hat man ihn gewonnen.

Hier wurde noch geküsst, doch am Ende musste Kandidat Dominik "Die Bachelorette" verlassen. Foto: TVNOW

