Filmfest in Venedig - endlich wieder mit Stars

Mi, 01.09.2021, 10.33 Uhr

In Venedig beginnt am Mittwoch das traditionelle Filmfestival. Nachdem die Mostra im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie in deutlich kleinerem Rahmen stattgefunden hatte, werden diesmal eine ganze Reihe von Stars auf dem roten Teppich erwartet.