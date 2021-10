Timothée Chalamet zeigt sich als Willy Wonka

US-Schauspieler Timothée Chalamet ("Dune", "Call Me By Your Name") hat sich in seiner neuen Rolle als Willy Wonka gezeigt. "Die Spannung ist schrecklich, ich hoffe, sie bleibt ...", schrieb der 25-Jährige zu dem Instagram-Bild, das ihn am Set zeigt. Dazu postete er ein Fabrik- und ein Schokoladen-Emoji. Auf dem Foto gut zu erkennen: der markante Zylinder der kauzigen Filmfigur.

Neben Chalamet in der Titelrolle sind viele Stars an Bord, darunter Oscar-Preisträgerin Olivia Colman ("The Favourite"), Sally Hawkins ("The Shape of Water") und Komiker Rowan Atkinson ("Mr. Bean"). Warner Bros. hat Regisseur Paul King, den Macher der "Paddington"-Filme, mit dem Projekt beauftragt. Der Film soll im März 2023 in die Kinos kommen.

Die Dreharbeiten des Filmmusicals starteten Ende September in Großbritannien. In ihm wird die Vorgeschichte des Schokoladenfabrikanten Willy Wonka aus der Kinderbuchvorlage des britischen Autors Roald Dahl erzählt - wie der junge Wonka zu dem Fabrikanten wird.

In der 1964 veröffentlichten Geschichte "Charlie und die Schokoladenfabrik" von Roald Dahl (1916-1990) erhält der kleine Charlie Bucket aus ärmlichen Verhältnissen Eintritt in die Schokoladenfabrik des Fabrikanten Willy Wonka, eine fantastische Welt aus Süßigkeiten. US-Komiker Gene Wilder spielte Wonka 1971 in "Charlie und die Schokoladenfabrik". Das Buch wurde 2005 auch von Tim Burton verfilmt, Johnny Depp stellte darin den schrägen Fabrikanten dar.

Chalamet war 2018 für die Hauptrolle in dem Beziehungsdrama "Call Me By Your Name" für einen Oscar nominiert. Im Science-Fiction-Streifen "Dune", der gerade im Kino zu sehen ist, spielt er die Hauptfigur Paul Atreides.

