Thomas Pesquet hat im All einen exklusiven Eindruck vom neuen Rammstein-Album bekommen.

ISS Premiere für neuen Rammstein-Song im All

Der französische Esa-Astronaut Thomas Pesquet hat einen exklusiven Eindruck vom mit Spannung erwarteten neuen Rammstein-Album bekommen. Christoph Schneider, Schlagzeuger der Berliner Band, gab Pesquet während eines Gesprächs ins All eine Hörprobe.

"Er war der erste, der sich einen unserer neuen Songs vom kommenden Album anhörte", schrieb Schneider nach dem Anruf auf seiner Instagram-Seite. "Er wurde im Himmel uraufgeführt, was für uns eine Ehre ist."

Schneider sprach von einem "wahr gewordenen Kindertraum". Der Anruf bei einem Menschen, "der im Himmel lebt", habe wieder einmal bewusst gemacht, "wie klein wir alle im Vergleich zu den Weiten des Universums sind".

Am Sonntag (31. Oktober) soll der deutsche Esa-Astronaut Matthias Maurer zur ISS fliegen. Maurer wäre der zwölfte Deutsche im All - und der vierte Deutsche auf der ISS in rund 400 Kilometern Höhe.

