Junge Leute im Aufbruch mit Braunschweigs neuer „Zauberflöte“

Mit einer fetzig flotten Ouvertüre starten Dirigent Srba Dinic und das Staatsorchester in die neue „Zauberflöte“ am Staatstheater. Da kribbelt Mozart, wie die ungeduldige Jugend von heute, spürt man in den anrennenden, paukengetriebenen Orchesterwellen Aufbruchswillen. Dazu passt ein Tamino in Jeans und Ringelshirt, der sich unter dem Vorhang mit Hieronymus Boschs Gemälde von der „Schöpfung der Welt“ hindurch in eben jene neue Welt begibt.

Die nun allerdings fällt wie das Gemälde eher düster und karg aus. Wasser und Erde, Licht und Finsternis sind schon getrennt, aber die Schöpfung dauert offenbar noch an, oder es ist bereits eine neue nötig, geblieben sind auf Sabine Maders Drehbühne ein paar unanständig geformte Riesenpilze und eine Treppe mit zwei Wohnboxen. Märchenland sieht anders aus.

Sarastros Priester sind alte weiße Säcke

Die Königin der Nacht (Alina Wunderlin, oben) will ihre Tochter Pamina (Ekaterina Kudryavtseva) zum Rachemord bewegen. Foto: thomas m. jauk / Thomas M. Jauk/StagePicture

Generalintendantin Dagmar Schlingmann interpretiert Mozarts Abenteuergeschichte aus dem Dunkel ins Licht, auf dem Weg zu einer aufgeklärten Gesellschaft eher skeptisch. Sie sieht eine Grundauseinandersetzung zwischen dem nächtig-matriarchalen System der Königin der Nacht und dem tagespolitisch-patriarchalen System Sarastros, dem sie gleichfalls misstraut. Dazu gibt es guten Grund, kontrastieren die frommen Lehren dessen Männerbunds doch mit der Ausgrenzung der Frauen als geschwätzig und der Haltung des Sklaven Monostatos.

Schlingmann macht aus dem Chor in Sarastros Reich deshalb eine Mannschaft alter weißer Säcke, die verkörpern die Zukunft jedenfalls nicht. Und das zu ihnen entführte Mädchen Pamina fühlt sich, wenn sie ihr immer näher auf den Leib rücken, auch sichtlich unwohl. Das ist eine der vielen genauen Ausforschungen der Empfindungen der Figuren, die Schlingmann immer wieder unternimmt.

Sexy aufgedrehte Diven

Paminas Mutter, die Königin der Nacht, will ihre Tochter freilich auch bloß benutzen. Im gefältelten Goldkleid erscheint sie zunächst wie aus einem Kleopatrafilm. Ihr Auftritt zu Fuß unters Leuchtorbit ist aber etwas unspektakulär. Spektakulär ist dagegen, wie Alina Wunderlin die Arien singt: mit strahlend hellen Spitzentönen und klar, nie grell funkelnden Koloraturen. Auch ihre drei sexy Damen setzen Weiblichkeit klischeehaft ein, indem sie wie Hollywood-Diven den Neuankömmling Tamino umzirzen. Milda Tubelyte, Nina Maria Fischer und Isabel Stüber Malagamba konkurrieren dabei spielfreudig körperlich, harmonieren aber stimmlich.

Klettern und Koloratur singen für Braunschweigs „Zauberflöte“

In Pamina manifestiert sich ein natürlicheres Selbstverständnis von Weiblichkeit, ja Menschlichkeit, ohne dass sie dafür Sarastros Weisheitslehren durchlaufen müsste. In Jeans und Pulli zeigt sie ohne Tand eine in sich gefestigte junge Frau, rührbar für die Nöte der Mitmenschen, klar ihren Empfindungen folgend. Ekaterina Kudryavtseva beglaubigt dies mit einer so weich und fein in sich ruhenden Stimme und leuchtend schönen Höhen in „Ach ich fühl’s“, dass es einfach zu Herzen geht. Wunderbar wie diese Sängerin nach Ausflügen in exaltiertere Partien hier wieder ihre lyrischen Qualitäten offenbart.

Papageno mit Rappergesten und Flirtversuchen

Erster Höhepunkt ist bereits das Duett mit Papageno, dem bunten Vogel des Stücks, dessen Begehren nach einer Frau sie als ernstzunehmendes Liebesverlangen versteht. Und sie preisen zusammen den Sinn der Liebe nicht nur mit dem etwas altmodisch beengten „Mann und Frau“, sondern überkreuzen die Worte umdichtend auch zu „Mann und Mann“ und „Frau und Frau“, mithin „Mensch und Mensch“, wie es Mozart meinte.

Zachariah N. Kariithi singt das mit wunderbar weichem Bariton, ist ansonsten spielerisch der Sunnyboy des Stücks, gibt mit ein paar Rappergesten und Flirtversuchen ins Publikum den herzigen Naturburschen, dem sich zuletzt Jelena Bankovic als etwas indigen vermummte Papagena mit reizend schönen Sopran-Tönen zugesellt. Die Rapper-Richtung wäre vielleicht heutiger gewesen. Denn das ernsthaft weltbesorgte Zukunftspaar haben wir ja mit Pamina und Tamino.

Tamino mit Darth Vaders Leuchtschwert

Der hat als Fremder einen schweren Stand, lässt sich allzu unkritisch erst von der Königin, dann von Sarastro vereinnahmen und irrt mit seiner zum Darth Vaderschen Leuchtschwert mutierten Zauberflöte eher ziellos durchs Geschehen. Es ist Pamina, die in dieser Inszenierung den richtigen Kompass hat. Zunächst wird sie ihm per Virtual-Reality-Brille vorgegaukelt. Dieses Bildnis besingt Kwonsoo Jeon mit schöner, aber zu druckvoller Stimme, was Schluchzer erzeugt, die zu der faszinierten Empfindung Taminos nicht passen.

Stück über Braunschweiger Luftfahrtingenieure zur NS-Zeit

Sehr verständig und mit kraftvollem Bassklang gestaltet Rainer Mesecke den Priester-Sprecher. Wenig gut verständlich im Dialog, aber mit fundiertem Bass singend, gibt Jisang Ryu den Sarastro, während Fabian Christen den Sklaven Monostatos (nicht mehr wie bei Mozart als Schwarzer, sondern als finstrer Kapuzenmann gezeichnet) eher singsprecherisch löst.

Staatsorchester begleitet fein die Gefühlsarien

Am Ende fliehen Königin wie Sarastro durch die Gewölbe, auch der Chor wird ins Off gedrängt. Was ja nun wirklich traurig ist, wo man ihn endlich wieder hat. Schlingmann will nur die vier jungen Leute als Zukunftsboten behalten. Aber das sieht doch etwas dürftig aus, wenn Pamina da mit ihren Schmetterlingsflügeln wedelt. Warum nicht den von Sarastros Herrschaft befreiten gemischten Chor in die neue Zeit mitnehmen? Dessen aufklärerischer Lichtgesang hinterlässt jedenfalls mehr Hoffnung als die vier verlorenen Protagonisten. So endet die Inszenierung leider mit etwas düsteren Aussichten, und davon haben wir gerade genug.

Konsumkritik in leuchtendem Rot am Staatstheater Braunschweig

Srba Dinic kostet mit dem Orchester besonders die Gefühlsarien aus, da wird der Klang fein und liebevoll. Merkwürdig schwammig gerät der Orchestereinsatz vor der Bildnisarie, die drei eiligen Knaben muss er immer mal wieder einfangen. Daria und Sofie Michalkov sowie Kira Wegele glänzen mit schön harmonierenden Stimmen. Statt als bunte Zukunftsgestalten hat sie Inge Medert aber wie technoide Retortenduplikate ausgestattet.

Es ist eine Freude, Mozarts ermutigende Musik wiederzuerleben. Die Inszenierung stellt wichtige Fragen, am Ende hängt die Schöpfung an einem zarten Schmetterling – leider wohl ein zutreffendes Bild unserer Situation. Starker Applaus.

Wieder 10., 16., 23., 30 Dezember, 8., 14., 29. Januar. Karten: www.staatstheater-braunschweig.de

