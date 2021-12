"Dinner for One" an Silvester: Joko und Klaas spielen Klassiker - Das ist geplant

Sketch "Dinner for One": Joko und Klaas müssen Klassiker spielen

„The same procedure as every year“ - auch dieses Jahr erwartet das Fernseh-Publikum zu Silvester wieder der Sketch-Klassiker "Dinner for One". Eine besondere Fassung kommt neben den rund 20 Ausstrahlungen am 31. Dezember allerdings hinzu: Denn weil Joko und Klaas in ihrer Show auf ProSieben verloren haben, müssen sie an Silvester zur besten Sendezeit den Kult-Sketch nachspielen.

„Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf müssen für den Silvesterabend die neue Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms erarbeiten und unter dem Titel "Silvester für Eins" eine neue Tradition zum Jahreswechsel etablieren“, hieß es in einer Mitteilung von ProSieben. Zuvor hatten die beiden in der Sendung „Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice“ verloren.

"Dinner for One": Joko und Klaas interpretieren Klassiker neu

„Gemeinsam mit Conférencier Steven Gätjen schlüpft Joko Winterscheidt gleich in mehrere Rollen, um als treuer Butler der Herrin des Hauses, gespielt von Klaas Heufer-Umlauf, einen wundervollen Geburtstag wie jedes Jahr zu bereiten.

Doch schon bevor die erste Klappe fällt, stoßen Joko und Klaas gemeinsam und mit dem Team an, um das zurückliegende Jahr zu feiern. Ob das gut enden kann? Na denn: Cheerio!“, so ProSieben. Die Sendung „Silvester für Eins“ mit Joko & Klaas läuft am 31. Dezember um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Bei dem originalen Schwarz-Weiß-Sketch von 18 Minuten Länge handelt es sich um eine deutsche Fernsehproduktion mit den englischen Schauspielern Freddie Frinton (1909-1968) und May Warden (1891-1978).

"Dinner for One" in Hamburg aufgeführt

Aufgeführt wurde „Dinner for One“ dabei in englischer Sprache in Hamburg. Seine deutsche TV-Premiere hatte der Sketch im März 1963 in der Samstagabendshow „Guten Abend Peter Frankenfeld“.

Der Inhalt: Die alte Miss Sophie (Warden) feiert ihren 90. Geburtstag allein mit ihrem Butler James (Frinton). Er vertritt reihum Sophies bereits gestorbene Freunde Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom und trinkt jeweils in deren Namen auf Miss Sophie. Dabei wird James immer betrunkener und fällt regelmäßig über den Tigerkopf-Teppich. Am Ende geleitet er Sophie ins Bett. Von dem Sketch gibt es diverse nachgespielte Versionen und Satiren. (les/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de