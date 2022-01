US-Rocksänger Meat Loaf gestorben

Fr, 21.01.2022, 11.47 Uhr

Der US-Rocksänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Die "Rocky Horror Picture Show" und sein Album "Bat out of Hell" machten den Musiker berühmt; Anfang der 90er-Jahre feierte er ein Comeback mit seinem Hit "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)".