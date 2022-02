Benedict Cumberbatch in einer Szene aus "The Power of the Dog". Mit zwölf Nominierungen ist der Film der diesjährige Oscarfavorit.

Filmpreise "The Power of the Dog" Favorit bei den Oscars

Mit zwölf Nominierungen ist der Film "The Power of the Dog" der diesjährige Oscarfavorit. Das Drama ist unter anderem als bester Film nominiert, wie die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles bekanntgab.

Auch die neuseeländische Regisseurin Jane Campion sowie Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons, die zwei Brüder spielen, die in den 1920ern gemeinsam eine Ranch in Montana betreiben, erhielten Nominierungen.

Zehn Nominierungen erhielt das Science-Fiction-Epos "Dune" des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve. Auch Filme wie "West Side Story", "Belfast" und "King Richard" haben mehrere Gewinnchancen. Die 94. Oscar-Verleihung soll am 27. März in Hollywood stattfinden.

Die deutsche Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" von Regisseurin Maria Schrader schaffte es nicht in die Oscar-Endrunde. In der Sparte "International Feature Film" ist der von Kritikern gefeierte japanische Film "Drive my Car" vertreten, der auch Nominierungen in der Top-Sparte "Bester Film" sowie für Regie und adaptiertes Drehbuch holte.

Hans Zimmer hat Oscar-Chancen

Aber deutsche Filmschaffende mischen bei den diesjährigen Oscars dennoch mit. Star-Komponist Hans Zimmer (64) holte mit der Filmmusik für das Science-Fiction-Drama "Dune" die zwölfte Oscar-Nominierung in seiner langen Hollywood-Karriere. Seine bisher einzige Oscar-Trophäe nahm der gebürtige Frankfurter 1995 für die Untermalung des Zeichentrickfilms "Der König der Löwen" entgegen.

Auch der Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer könnte einen weiteren Oscar holen. Er arbeitete an den bildgewaltigen Szenen von "Dune" mit. Der gebürtige Schwabe gewann bereits 2018 für "Blade Runner 2049" eine der begehrten Trophäen.

Auf einen Preis als beste Hauptdarstellerin können Kristen Stewart ("Spencer"), Jessica Chastain ("Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") und Penélope Cruz ("Parallele Mütter") hoffen.

In der Kategorie für den besten Hauptdarsteller sind neben Will Smith ("King Richard") und Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog") auch Denzel Washington ("Macbeth"), Javier Bardem ("Being the Ricardos") und Andrew Garfield ("Tick, Tick…Boom!") nominiert.

