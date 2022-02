Augenzeugenbericht Xinjiang Schockierend: Chinas Lager in Xinjiang – Warum VW trotzdem bleibt

Angehörige der uigurischen Minderheit bei einer Demonstration in Ürümqi, der Provinzhauptstadt von Xinjiang, im Jahr 2009. Nach einer Reihe von Anschlägen seit 2009 verschärfte die chinesische Regierung seit 2014 die Unterdrückung, Überwachung und Inhaftierung muslimischer Uiguren noch einmal massiv.

Berlin. In einem aufsehenerregenden Buch schildert eine Uigurin ihre Leidenszeit. VW hat Gründe, trotz aller Kritik am Werk in Xinjiang festzuhalten.