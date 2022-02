Die Compagnie fliegt in „Valley of the Hummingbirds“ (Tal der Kolibris) von Danae Dimitriadi und Dionysios Alamanos im „Gemischten Doppel“ des Braunschweiger Tanzensembles im Großen Haus.

Braunschweig. Zwei neue Tanzstücke am Staatstheater leiden an der Gegenwart: mit Lust am Schmerz in „Blink“, mit Hoffnung auf Besserung im „Tal der Kolibris“.