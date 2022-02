GNTM: Diese Kandidatin geht freiwillig

Wie in jedem Jahr sucht Heidi Klum auch 2022 “Germany’s Next Topmodel”. Schon jetzt steht fest: Es gibt ganz besondere Teilnehmerinnen.

„Woche 4 wird den Puls meiner Models garantiert in die Höhe schießen lassen“, verspricht Heidi Klum gleich zu Beginn der vierten Folge „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Der Grund wird schnell klar: An einem Bungee-Seil werden die Kandidatinnen diesmal für einen Videodreh aus einem feuerroten Cadillac Eldorado gen Himmel katapultiert. Die 24-jährige Noëlla sieht darin kein Problem: "Was kann hier schiefgehen? Die Produktion will doch nicht, dass ich im Fernsehen sterbe.“

Obwohl Heidi zu Beginn der Staffel angekündigt hatte, dass es keine Ausnahmen für die drei Best-Ager-Models geben wird, gesteht sie der 66-jährigen Lieselotte eine zu. Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Beweglichkeit ihrer Wirbelsäule eingeschränkt. Deshalb bekommt sie eine Spezialweste, die ihre Wirbelsäule stabilisiert und zusätzlich schützt. Noch dazu zieht das Seil sie weniger schnell in die Lüfte.

GNTM: Model Sophie wird beim Actiondreh in luftige Höhen gezogen. Foto: ProSieben/Richard Hübner

GNTM-Kandidatin Lieselotte „schießt den Vogel ab“

Wer denkt, dass das ein Nachteil für die Musikerin ist, hat weit gefehlt. In wüstem Italienisch beschimpft sie ihre Szenenpartnerin Paulina, die vermeintlich das Auto nicht gestartet bekommt. "Wenn man die Sprache kann, wird man nicht so viel betrogen und über den Tisch gezogen. Da muss man aufpassen im Süden“, gibt’s eine kostenlose Lebensweisheit von der bezaubernden Kandidatin dazu. Das muss man GNTM lassen: Die größere Altersspanne tut der Show gut.

„Du hast wirklich den Vogel abgeschossen mit deiner Performance“, lobt Heidi Lieselotte nach ihrem Stunt. Auch Regisseur David Helmut ist begeistert und legt der Kandidatin nahe, beim Schauspiel zu bleiben. "Endlich werde ich auch mal gelobt!", entfährt es der sichtlich gerührten Kandidatin. Lesen Sie auch: GNTM – Das ist die "älteste Topmodel-Kandidatin aller Zeiten"

GNTM: Mobbingvorwürfe gegen eine Kandidatin

So schön dieser Moment auch sein mag, spielen sich in der Model-Villa giftige Szenen ab: Kandidatin Lenara zeigt sich sichtlich verunsichert. " Als ich ein kleines Kind war, wurde ich in der Schule viel gemobbt. Ich habe eigentlich nie dazugehört“, erklärt das Plus-Size-Model. „Ich war kein eigener Mensch.“ Sie habe lediglich versucht, wie die anderen zu sein. Auch bei „Germany's Next Topmodel“ habe sie Angst, nicht ernst genommen zu werden. Deswegen habe sie sich heute entschieden, zu gehen. Auslöser sei, dass sie sich von einer Person angegangen fühlt und die „Gruppen-Energy“ nicht mehr stimmt.

Wurden freiwillig aussteigende Kandidatinnen in vorherigen Staffeln teilweise einfach wegignoriert, gesteht Heidi Lenara sogar ein persönliches Treffen zu. Dort offenbart Lenara, gegen wen sich ihre Vorwürfe richten: „Es ist Noëlla.“ Auch interessant: Neue Staffel GNTM – Womit Heidi Klum jetzt Schluss macht

GNTM: Angst vor Noëlla – warum?

Es folgt eine Befragung der Kandidatinnen, ob die Vorwürfe gegen Noëlla berechtigt seien. Die Topmodel-Anwärterinnen sind gespaltener Meinung. Noëlla sei impulsiv und laut und habe manchmal eine gewagte Wortwahl, findet Inka. „Noëlla ist temperamentvoll, hat auch einen anderen Humor – ein bisschen trockener. Aber ich finde, es ist ihr gegenüber gerade nicht fair. Es gehören immer zwei dazu“, sagt Jasmin.

Als Noëlla davon erfährt, ist sie sichtlich geschockt und versteht nicht, warum Lenara nicht ein direktes Gespräch zu ihr gesucht hat. Daraufhin äußert eine Kandidatin, dass manche Angst im Umgang mit Noëlla hätten. Ein harter Vorwurf.

Heidi Klum: Wackelnder Laufsteg mit Gesundheitslatschen

So erfrischend ist die Sendung also doch nicht. Eher bedrückend, weil man den Eindruck hat, dass da einige Menschen sind, die sich sehr unverstanden fühlen. Also zurück in altbekanntes Gewässer: ein Laufsteg auf dem Meer. Der wackelt schön, noch dazu gibt’s Wind und „Golden Barbie“ Jasmine Sanders als Gastjurorin.

GNTM: Wackelnder Laufsteg und wie Gesundheitslatschen anmutende Schuhe. Foto: Pro Sieben/Richard Hübner

Erstaunlich souverän meistern die Kandidatinnen den Catwalk. Mag vielleicht auch an den Gesundheitslatschen liegen, die sie dabei tragen. „Als ich meinen Fuß gebrochen hatte, hatte ich diese Schuhe“, findet auch Lieselotte.

Am Ende muss trotzdem eine Kandidatin gehen: „Ich finde dich bildhübsch. Es tut mir leid, dass wir uns nicht noch ein bisschen besser kennenlernen konnten“, sagt Heidi zum Abschied zu der 20-jährigen Kashmira.

