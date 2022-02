Vier neuen Saiten des Braunschweiger Dietmar Osterburg Quartets

Jazz-Geiger sind rar gesät. Aber spannend. „Sie können neue Klangfarben einbringen, die im Jazz immer noch recht ungewöhnlich sind, anders als beispielsweise der Sound eines Saxofons“, schwärmt Dietmar Osterburg. Der renommierte Braunschweiger Gitarrist ist fündig geworden. Er hat sein Trio, mit dem er seit 2007 drei in der Szene mit viel Lob bedachte Alben herausgebracht hat, um den Essener Violinisten Christoph König erweitert. Die neuen Saiten sind nun auch auf CD zu hören. „Downstream“ heißt das auf dem Label Ajazz erschienene Album.

Osterburg hatte sich in der Jazzszene zunächst als Kontrabassist einen Namen gemacht. Er spielte mit Größen wie den Trompetern Uli Beckerhoff und Benny Baily zusammen und viele Jahre als festes Mitglied in der Band des Sinto-Geigers Martin Weiss. Erst ums Jahr 2005 herum reaktivierte er seine Gitarre – „nicht zuletzt, weil mir Bolle ins Gewissen geredet hat“, wie er erzählt. Gemeint ist Norbert Bolz, der 2019 gestorbene Wirt der kultigen Braunschweiger Jazz-Kneipe Bassgeige.

Osterburg ist ein Spätberufener

An der Gitarre wie am Kontrabass war Osterburg ein Spätberufener. Der Sohn eines Musiklehrers und einer ambitionierten Laien-Geigerin hatte zunächst zehn Jahre Violine gelernt, bis er als 18-Jähriger mit aller Konsequenz zur Gitarre wechselte, inspiriert von Fusion-Jazzern wie John Abercrombie. Schon bald darauf schaffte er die Aufnahme an den Musikhochschulen in Hilversum und dann Hannover. „In Hannover muss man nicht unbedingt Klavier als Zweitinstrument belegen, wenn man Gitarre studiert. Da habe ich mich auf den Kontrabass gestürzt – durchaus mit dem Ziel, auch hier professionellen Ansprüchen zu genügen.“

So kam es dann auch. Zehn Jahre trat Osterburg nach dem Studium vor allem als Bassist in Erscheinung, auch als Theatermusiker am Hamburger Schmidts Tivoli oder am Staatstheater Braunschweig. Bis Bolle bei ihm die Erkenntnis reifen ließ: „Du bist jetzt um die 40. Wenn du nicht bald wieder zur Gitarre greifst, wird das nichts mehr.“

„Downstream“ wurde live eingespielt

Osterburg gründete zunächst ein Quartett mit dem Trompeter Christian Kappe, konzentrierte sich aber bald auf sein Braunschweiger Trio mit dem Bassisten André Neygenfind und dem Schlagzeuger Eddie Filipp. Vor dem neuen Album allerdings gab es eine Umbesetzung: Den Bass zupft jetzt der auch international gefragte Hannoveraner Peter Schwebs. Und der Essener Christoph König stieß mit seiner Violine dazu. Am Schlagzeug gibt weiter der regionale Ausnahme-Drummer Filipp den Takt vor. In seinem Tonstudio wurde „Downstream“ auch live eingespielt.

Königs warmer, mal seidiger, mal aufgekratzter Klang ergänzt sich reizvoll mit Osterburgs klarem, präzisen Gitarrenspiel, das Kritiker treffend als „pianistisch“ bezeichnen. Der Sound des Quartetts ist licht und unaufgeregt, die Harmonik von Osterburgs Kompositionen spannungsvoll und ungewöhnlich. Die Stücke haben teils eine verträumte Note wie im Opener „Daybreak“ oder in „Around That Time“, ohne dabei diffus auf der Stelle zu treten. Dafür sorgt nicht zuletzt Drummer Filipp mit feinsinnig antreibendem Spiel. Es gibt aber auch pulsierende Titel wie „Get up“ oder das introvertiert-verspielte „Down-stream“, in denen Bassist Schwebs mit Läufen und Grooves aufhorchen lässt. Osterburg und Violinist König haben Raum, um die auskomponierten Themen solistisch zu entfalten. Besonders packend sind oft die Stellen, in denen sie sich vereinigen, um eigenwillige, rasante Linien wie selbstverständlich unisono zu bewältigen.

Sanft spröde, virtuose Unaufdringlichkeit

Am stärksten im Ohr fest setzt sich allerdings die melancholisch-eindringliche, an britischen Folk erinnernde Melodie von „Lately“, einer Komposition, die Osterburgs Sohn Jannis mitgeprägt hat, der als Pianist eigene Wege geht.

Die sanft spröde, virtuose Unaufdringlichkeit des Dietmar Osterburg Quartets fesselt allerdings nicht über die gesamte Albumdauer. Sie verlangt genaues Zuhören und entzieht sich ihm zugleich durch ihre elegante Beiläufigkeit. Live wäre das wohl anders – aber Konzerte des Quartetts stehen vorerst nicht an. Wegen der Pandemie, aber auch, weil der 59-Jährige das Livegeschäft nicht mehr vordringlich betreibt, sondern hauptberuflich als Gitarrenlehrer an den Städtischen Musikschulen Braunschweig und Wolfsburg arbeitet. Dadurch habe ihn die Pandemie nicht in Existenznöte gebracht wie manche Musikerkollegen, sagt er.

