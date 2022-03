Die Indierock-Größen kommen am 2. Juli in den Wolters-Applaus-Garten. Die Veranstalter geben zudem Gastspiele von Deine Lakaien und Alin Coen bekannt.

Wolters Garten Braunschweig Tocotronic fordern open air in Braunschweig „Nie wieder Krieg“

Braunschweig. Der Titel ihres neuen Albums „Nie wieder Krieg“ ist nicht mehr ganz aktuell. Man darf gespannt sein, ob und wie sich die Band um Sänger Dirk von Lowtzow dazu während ihres Gastspiels an der Wolfenbütteler Straße dazu äußert. Dass er die Grandseigneure des deutschsprachigen Indierocks für ein Gastspiel in der idyllischen neuen Braunschweiger Open-Air-Spielstätte gewinnen konnte, sieht Veranstalter Paul Kunze „als große Auszeichnung unserer Location und unserer Arbeit“.

Kunze gab zudem Auftritte weiterer namhafter Künstler im Wolters-Applaus-Garten bekannt: Die Darkwave-Veteranen Deine Lakaien geben am 11. Juni ein Duo-Konzert mit den Bandköpfen Alexander Veljanov und Ernst Horn. Am 30. Juni tritt der deutsche Chansonnier Klaus Hoffmann auf, am 12. August Deutschrock-Veteran Wolf Mahn.

Singer-Songwriter-Aufgebot mit Berge und Alin Coen

Am 26. August stellen sich Marianne Neumann und Rocco Horn vom Berliner Singer-Songwriter-Duo Berge im Garten der Wolters-Brauerei vor, am 2. September die Weimarer Pop-Poetin Alin Coen. Am 17. Juni ist zudem die Berliner A-CappellaFormation Onair dort open air zu erleben.

Karten gibt es u.a. bei der konzertkasse.de, in der Konzertkasse in den Schlossarkaden in Braunschweig sowie bei den Service-Centern unserer Zeitung.

