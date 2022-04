Santiano in Braunschweig 2022: Das müssen Sie zum Konzert wissen

Braunschweig. Am Samstag, 30. April, tritt die Band ab 20 Uhr mit ihrem Programm „Wenn die Kälte kommt“ in der Braunschweiger Volkswagen-Halle auf.

Die geplante „MTV Unplugged“-Tour hat Santiano coronabedingt streichen müssen, auch das aktuelle Programm „Wenn die Kälte kommt“ wurde schon einmal verschoben. Doch am Samstag, 30. April, steht die Band aus Schleswig-Holstein in der Braunschweiger Volkswagen-Halle endlich auf der Bühne. Mehr als zwei Jahren mussten die Santiano-Fans warten. Um 20 Uhr beginnt das Konzert. Das wird ein besonderer Tanz in den Mai.

Hier gibt es noch Karten für das Konzert von Santiano in Braunschweig

Viele tausend Tickets sind für den Auftritt am 30. April in Braunschweig bereits verkauft. Doch noch gibt es in allen Kategorien Karten. Sie sind bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen von FUNKE Medien Niedersachsen, (0531) 16606, und bei den anderen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bei der Konzertkasse liegen die Preise zwischen 46 und 91 Euro. Eine Woche später, am 7. Mai, spielt die Band in der ZAG-Arena Hannover um 20 Uhr. Auch hier gibt es noch Karten bei der Konzertkasse.

Was erwartet die Zuschauer bei dem Konzert?

Die ersten Konzerte der Santiano-Tour sind gespielt: Tourauftakt war am 18. April in Schwerin. Blau ist zeitweise die dominierende Farbe im Bühnenbild bei den Auftritten. Kalt, frostig wirkt es, immer auch ernste Themen hat die Band dabei. Zum Beispiel geht es um den Klimawandel.

Los geht es mit dem Tournamensgeber „Wenn die Kälte kommt“, Schluss ist mit dem Stück „Hoch im Norden“. Dazwischen spielen die Nordlichter Songs aus der elfjährigen Erfolgs-Bandgeschichte: Jedes der bisherigen fünf Alben erreichte Platz 1 der deutschen Charts. „Könnt ihr mich hören“, „Garten Eden“ und natürlich ihr Debüt „Santiano“ stehen zum Beispiel auf der Setlist.

Was müssen Sie zu Santiano wissen?

Aus unterschiedlichen Projekten hat Produzent Hartmut Krech 2011 fünf Musiker zusammengebracht, die ein Jahr später ihr erstes Album „Bis ans Ende der Welt“ veröffentlichten. Es bekam 13-mal Gold und wurde mehr als eine Million mal verkauft. Es hielt sich mehr als drei Jahre in den Charts. Auch die Alben „Mit den Gezeiten“ (2013), „Von Liebe, Tod und Freiheit“ (2015), „Im Auge des Sturms“ (2017) und „Wenn die Kälte kommt“ (2021) erreichten Platz 1 der Charts. 2014 nahm die Band am ESC-Vorentscheid teil, unterlag aber den Siegern von Elaiza.

Björn Both, Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen, Axel Stosberg, Pete Sage und Andreas Fahnert sind die Gründungsmitglieder der Band aus Schleswig-Holstein, die Lieder mit Folk-, Pop-, Rock- und Schlager-Elementen im Fundus haben.

So waren vergangene Konzerte von Santiano in Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter

Santiano gab in der Region bereits zahlreiche Konzerte seit ihrer Gründung: Im Dezember 2018 besuchten 6000 Menschen das bisher letzte Konzert in der Volkswagen-Halle. Der VW-Hallen-Parkplatz war völlig überlastet. Auch im Mai 2016 gab es ein Gastspiel der Seemänner. Hier kamen ebenso etwa 6000 Menschen. 2014 kamen Santiano gleich zweimal nach Braunschweig: Ende des Jahres gastierte die Band in der Volkswagen-Halle, Anfang des Jahres trat sie in der Stadthalle auf. Im Oktober 2012 gab die Band in der Stadthalle ihren ersten Auftritt in Braunschweig.

In Wolfsburg gastierten die Shanty-Rocker im April 2017 akustisch. Beim Kultursommer Salzgitter trat die Band 2013 auf.

red

