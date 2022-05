Richard Wagner In Braunschweig wird Wagners „Ring“ auch vertanzt

„Götterdämmerung“ über der Braunschweiger Jahnstraße. Melina Rudolfs Fotoprojekt „Ausweitung des Ringgebiets“ über die Stadtexpansion in der Gründerzeit nach der „Ring“-Uraufführung flankiert den Aufführungszyklus im Staatstheater.

Braunschweig. Am Staatstheater wird Wagners großer Opernzyklus in der kommenden Spielzeit erstmals in seiner Geschichte von allen Sparten interpretiert.