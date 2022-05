Braunschweig. Die Corona-Einschränkungen sind aufgehoben. Mit zwei Jahren Verspätung kann das Schlagerfest XXL am 25. Mai in der VW-Halle steigen. Noch gibt es Restkarten.

Shows in der Volkswagen-Halle Silbereisens Schlagerfest in Braunschweig: Das müssen Sie wissen

Eigentlich wollte TV- und Showstar Florian Silbereisen schon im Frühjahr 2020 und dann im Jahr darauf mit seinem „Schlagerfest XXL“ auf Tour gehen und dabei auch der Braunschweiger Volkswagen-Halle einen Besuch abstatten. Aufgrund der damals geltenden Corona-Einschränkungen entschloss er sich, die Schlagerreise um ein Jahr zu verlegen. Am Abend vor Himmelfahrt und Vatertag ist es nun soweit: Um 19.30 Uhr hebt sich am Mittwoch, 25. Mai, in der Arena der Vorhang für Silbereisen und seine Promi-Gäste aus der Showbranche.

Restkarten und Corona-Regeln

Die VW-Halle wird mit mehr als 6000 Fans voraussichtlich weitgehend ausverkauft sein. Noch gibt es einige Dutzend Karten ab 59,50 Euro unter anderem bei den Geschäftsstellen der Konzertkasse und unter der Hotline (0531) 16606.

Die Corona-Beschränkungen sind aufgehoben. Auch ungeimpfte und ungetestete Zuschauer können die Show besuchen. Eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gilt nicht mehr.

Was die Fans erwartet

In der Arena Oberhausen fuhr Silbereisen mit einem Motorrad auf die Bühne. Foto: FFS-NW Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Der Tourneeveranstalter Semmel Concerts kündigt eine Reihe von „sensationellen Gästen“ an, die Silbereisen präsentieren wird. Auf der Homepage ist unter anderem von Marianne Rosenberg, Matthias Reim und Thomas Anders die Rede. Mit dem früheren Modern-Talking-Star hatte Silbereisen vor zwei Jahren gemeinsam „Das Album“ veröffentlicht – es chartete in Deutschland auf Platz 1.

Beim jüngsten „Schlagerfest XXL“ am Samstag in Oberhausen war allerdings keiner der drei Genannten dabei. Stattdessen begrüßte der 40-jährige Showstar Schlagersänger Ross Antony in einem pinken Einhorn-Kostüm, Oli P. mit dem Grönemeyer-Cover „Flugzeuge im Bauch“ und den „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger 2020 Ramon Roselly. Den 28-Jährigen kennt Silbereisen schon aus der Casting-Show – er war damals als Ersatz für Xavier Naidoo als Juror dabei, genau wie auch in diesem Jahr.

Last not least waren in Oberhausen ein Breakdancer-Ballett sowie Altstar und Mallorca-König Jürgen Drews (77) mit von der Partie. 10.000 Fans erlebten laut Westdeutscher Allgemeiner Zeitung einen ausgelassenen Abend, zu dessen Beginn Silbereisen mit einem Motorrad auf die Bühne fuhr.

Silbereisen – ein regelmäßiger Gast in Braunschweig

Vor der Corona-Pandemie war Silbereisen, der seit 2019 auch „Traumschiff“-Kapitän ist, regelmäßig in Braunschweig zu Gast. Vor einigen Jahren noch mit dem „Frühingsfest der Volksmusik“ in der Stadthalle. Seit der große Volksmusik-Boom etwas abgeebbt ist, ist der Sänger und Showmaster nun mit seinem Schlagerfest on tour. Von 2017 bis 2019 gastierte er jedes Jahr in Braunschweig in der Volkswagen-Halle.

