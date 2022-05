Corona – AnnenMayKantereit sagen Hannover-Konzert kurzfristig ab

Kurz nach der Nachricht, dass Herbert Grönemeyer sein Konzert am Himmelfahrtstag auf der Expo-Plaza in Hannover wegen einer Corona-Infektion kurzfristig absagen muss, kommt die nächste Ausfall-Meldung für denselben Ort aus demselben Grund. Die alternativen Kölner Deutschrocker AnnenMayKantereit können am Samstag, 28. Mai, nicht bei der „N-Joy Starshow“ in Hannover spielen, da die Musiker positiv auf Corona getestet wurden. Das teilt der Veranstalter mit.

„Wir arbeiten an einem Ersatz, was sich natürlich in der Kürze der Zeit schwierig gestaltet“, heißt es in einer aktuellen Presseerklärung.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Es bricht uns das Herz“

Angehängt ist ein Statement der Band, die zuletzt bereits einige Konzerte ihrer aktuellen Tour canceln musste: „Wir haben bis zuletzt gehofft, unsere Tour fortsetzen zu können. Doch wir sind alle drei Corona-positiv und müssen die letzten Konzerte in Koblenz und bei der N-Joy Starshow in Hannover leider ebenfalls absagen“, teilt die Gruppe um den charismatischen Sänger Henning May mit. „Es bricht uns das Herz. Nach der abgesagten Tour 2020 waren wir so glücklich zurück zu sein.“

Marteria und Zoe Wees sind dabei

Die „N-Joy Starshow“ soll dessen ungeachtet stattfinden. Los geht es am 28. Mai ab 15 Uhr auf der Expo-Plaza. Top-Act ist der populäre Deutschrapper Marteria. Zudem sollen die angesagte junge Hamburger Soul-Sängerin Zoe Wees (20), die Berliner Singer-Songwriterin Elif, der US-Sänger Matt Simons und die deutsche Pop-Sängerin Leony auftreten. Noch gibt es Karten unter anderem bei der konzertkasse.de für 44,50 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de