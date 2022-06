Ukrainische Region Cherson auf russisches Fernsehen umgestellt

Di, 21.06.2022, 15.36 Uhr

Das russische Militär hat den letzten TV-Sendemasten in der Region Cherson im Süden der Ukraine auf russisches Fernsehen umgestellt. Bald könnte es dort ein Referendum geben, in dem es um einen Anschluss an Russland geht.