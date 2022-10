Kultur in Niedersachsen US-Popsängerin Pink tritt 2023 gleich zweimal in Hannover auf

US-Popsängerin Pink („So What“) gibt im kommenden Jahr gleich zwei Konzerte in Hannover – zusätzlich zum geplanten Konzert am 12. Juli wird die 43-Jährige auch einen Tag später in der Heinz-von-Heiden-Arena auftreten. Der Vorverkauf für das erste Konzert sei so gut gelaufen, dass man einen zusätzlichen Termin vereinbart habe, teilte der Veranstalter Hannover Concerts am Mittwoch mit.

Die mehrfache Grammy-Preisträgerin zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Im Jahr 2023 tritt sie, bevor sie nach Hannover kommt, in Deutschland außerdem noch in Berlin (28. Juni), München (5. Juli) und Köln (8. Juli) auf. Im Juli erschien ihre jüngste Single „Irrelevant“.

