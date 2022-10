"Let's Dance"-Tour 2022: Dieses Jury-Mitglied wird ersetzt

In wenigen Tagen ist es so weit: Deutschlands beliebtes Fernsehformat "Let's Dance" geht auf bundesweite Tour: Ab 31. Oktober können Sie Ihre liebsten Profitänzerinnen und -tänzer sowie prominente Kandidaten bei 22 Auftritten live erleben.

Bis zum 27. November heizt die "Let's Dance"-Stammbesetzung zahlreiche Hallen ein: So führt Moderator Daniel Hartwich auch in der mobilen Form der Tanzshow durch den Abend. Auch die Jury tourt mit und schaut den Promis mal wieder genau auf die Füße. Ein beliebtes Jury-Mitglied wird allerdings nicht bei jeder Show dabei sein.

"Let's Dance": Motsi Mobuse nicht bei jeder Show dabei

Wie RTL verraten hat, werden zwar Jorge González und Joachim Llambi bei allen Termin am Jurypult Platz nehmen, Motsi Mabuse allerdings nicht.

Sie wird an vier Terminen nicht dabei sein. In Dortmund (05.11.), Nürnberg (12.11.), Stuttgart (19.11.) und Hannover (26.11) wird sie von Profitänzerin Isabel Edvardsson vertreten, die bereits in Staffel 3 Teil der Jury in Deutschland war. Bei den übrigen 18 Shows vergibt Mabuse aber selbst ihre Punkte. (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

